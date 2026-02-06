URM: Rusijos ambasados atstovui įteikta griežto protesto nota dėl atakų Ukrainoje

„Pasirinkdama neabejotinai civilius taikinius, tokius kaip šachtininkus vežęs autobusas, Družkivkos turgus ar greitosios pagalbos automobilis, taip pat šilumos ir elektros tiekimo įmonės, Rusija dar kartą parodo, jog jos dalyvavimas derybose yra tik imitacija, nes šalis agresorė nėra suinteresuota kuo greičiau nutraukti Ukrainos žmonių žudynes ir baigti šią agresiją prieš suverenią valstybę“, – rašoma ministerijos pranešime.
Protesto notoje taip pat pabrėžiama, kad Rusijos vykdomų karo ir kitų tarptautinių nusikaltimų organizatoriai ir vykdytojai bus nustatyti bei patraukti atsakomybėn netaikant senaties termino.
URM akcentuoja, jog laikomasi nuomonės, kad protesto notos neleidžia ignoruoti Rusijos vykdomų agresijos ir karo nusikaltimų, o ateityje bus panaudotos kaip įrodymai Rusijos politinės ir karinės vadovybės bei nusikalstamus įsakymus vykdžiusių asmenų atsakomybei užtikrinti.
Kaip skelbta, po dvi dienas trukusių derybų dėl galimo karo užbaigimo per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo keli žmonės.
Zaporižios srityje per Rusijos bepiločio orlaivio smūgį Vilniansko mieste žuvo sutuoktinių pora, informavo gubernatorius Ivanas Fedorovas.
Dnipropetrovsko srityje per Rusijos apšaudymą žuvo vienas žmogus, o dar keturi buvo sužeisti, nurodė Ukrainos civilinės gynybos agentūra.
Užsienio reikalų ministerija (URM)RusijaRusijos ambasada
