Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nepriėmė ir trečio „Nataivos“ skundo A. Tapino byloje

„Vasario 5 d. nutartimi teismas atsisakė priimti trečią kartą toje pačioje byloje paduotą VšĮ „Nataiva“ kasacinį skundą, nes byloje nenustatyta kasacijos pagrindų bylos peržiūrėjimui kasacine tvarka“, – Eltai sakė teismo atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
Skundu buvo prašoma panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2025 m. spalio 24 d. nutarties dalį, kuria VšĮ „Nataiva“ buvo taikyta civilinė atsakomybė, ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2025 m. kovo 17 d. sprendimo dalį, kuria ieškinio reikalavimai VšĮ „Nataiva“ buvo atmesti. Taip pat prašyta iš ieškovų priteisti kasatorės naudai visas jų išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą žemesniuose teismuose ir kasaciniame teisme.
Civilinėje byloje dėl melagingos informacijos skleidimo visuomenininkui A. Tapinui pralaimėję turinio kūrėjai LAT pateikė devynis kasacinius skundus. Kol kas nė vienas iš jų nebuvo priimtas.
Anksčiau ši byla buvo nagrinėjama dviejų instancijų teismuose dėl paskleistų duomenų ir informacijos apie VšĮ „Laisvės TV“ ir A. Tapiną pripažinimo neatitinkančiais tikrovės ir žeminančiais garbę bei orumą, juridinio asmens dalykinę reputaciją, šių duomenų ir informacijos paneigimo bei žalos atlyginimo priteisimo.
„Goruva“ ir „Nataiva“ yra tarp atsakovų, kurie visuomenininkui už melagingos informacijos apie jį ir jo įkurtą „Laisvės TV“ skleidimą, taip pat advokatų paslaugas, turėjo sumokėti virš 116 tūkst. eurų. A. Tapinas į teismą buvo padavęs komiką A. Orlauską ir jo pasisakymus platinusias VšĮ „Nataiva“ ir bendroves „Goruva“ bei „Init“.
A. Tapinas ir jo įkurta „Laisvės TV“ kreipėsi į teismą dėl 19 „Youtube“ platformoje transliuotų A. Orlausko laidų pagarsintų teiginių apie visuomenininko ir „Laisvės TV“ neva pasisavintas ir iššvaistytas lėšas, kurios buvo skirtos paramai Ukrainai.
Ieškovai prašė teismo, jog A. Orlausko išsakyti teiginiai būtų pripažinti neatitinkančiais tikrovės, žeminančiais garbę ir orumą bei juridinio asmens dalykinę reputaciją. Taip pat civiliniu ieškiniu prašyta įpareigoti paneigti minėtus teiginius.
Visuomenininkas A. Tapinas su savo įkurta viešąja įstaiga „Laisvės TV“ organizavo ne vieną akciją, kurios metu kvietė žmones aukoti pinigus nuo Rusijos besiginančiai Ukrainai. Už suaukotus pinigus buvo pirkta įvairi Ukrainos pajėgoms reikalinga įranga.
ELTA primena, kad Vilniaus apygardos teismas pernai spalio pabaigoje nusprendė priteisti ieškovui A. Tapinui solidariai iš atsakovų A. Orlausko, UAB „Init“, UAB „Nataiva“ (Janutienės OpTV), UAB „Goruva“, viešosios įstaigos „Komiko teatras“ 39 tūkst. eurų ir palūkanas.
Teismas nusprendė priteisti „Laisvės TV“ solidariai iš atsakovų A. Orlausko, UAB „Init“, viešosios įstaigos „Komiko teatras“, UAB „Nataiva“ (Janutienės OpTV), UAB „Goruva“ (Gorienės Komentaras TV) 28 tūkst. eurų ir palūkanas.
A. Orlauskas ir kiti atsakovai turėjo padengti 42,4 tūkst. eurų „Laisvės TV“ bylinėjimosi išlaidų ir per 7 tūkst. eurų A. Tapino teisinių išlaidų.