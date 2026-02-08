A. Širinskienė apie LSDP koaliciją su „aušriečiais“: valstybėje turime didžiausią įmanomą nestabilumą

„Realiai socialdemokratai situaciją valstybėje įstūmė tokią, kad turime didžiausią nestabilumą, kokį įmanoma turėti ir, matyt, Rusija dar turėtų labai padirbėti, kad tokį nestabilumą sukeltų. Mes kasdien turime skandalus, kurie iš esmės didina piliečių nepasitenkinimą, turime susipriešinimą su atskiromis grupėmis, su kultūrininkais, kaimas su miestu yra priešinamas“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė A. Širinskienė.
„Tai šiuo atveju apmaudu, bet visas tas aplaidus socialdemokratų mėgavimasis savo postais tiesiog veda į procesus, kurie neva stabilumo vardan valstybėje padaro didžiulį nestabilumą ir kelia didelį nepasitikėjimą“, – akcentavo ji.
Politikė įsitikinusi, kad jokių rimtesnių planų persvarstyti dabartinės valdančiosios koalicijos sudėtį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderių gretose nėra. Todėl atskirų socdemų kritiką valdančiajai daugumai su „Nemuno aušra“ jos sudėtyje A. Širinskienė vadina tiesiog viešųjų ryšių akcija.
„Visi tie virkavimai jaunų socialdemokratų, pono Andriukaičio ir kitų, aš manyčiau, kad yra tiesiog labai niekingos krokodilo ašaros, kurios yra liejamos vien dėl viešųjų ryšių, bandant rodyti kažkokį susirūpinimą. Bandant šitaip kažkaip apmulkinti savo rinkėjus, kurie dar yra likę, ir sudaryti įspūdį, kad mes esame nepatenkinti ir mes negalime dirbti, bet dėl to valstybės saugumo ar stabilumo dirbame“, – sakė parlamentarė.
Nepritartų scenarijui, jog demokratai vėl jungtųsi prie valdančiosios daugumos
Vis tik, jeigu taip nutiktų, jog socialdemokratai nuspręstų pašalinti „Nemuno aušrą“ iš koalicijos, A. Širinskienė tikina, jog būtų pirma, raginanti demokratus nesvarstyti galimybės jungtis prie naujos valdančiosios daugumos.
„Aš greičiausiai būčiau tas pirmas žmogus, kuris pirmas sakytų, kad galbūt ir koalicijos su socialdemokratais nereikia, gal užtektų remti mažumos Vyriausybę. Nes vis dėlto per šį laikotarpį socialdemokratai tikrai labai save diskredituoti sugebėjo“, – pabrėžė Seimo narė.
Kaip skelbta, viešojoje erdvėje jau kurį laiką išsiskiria dalies socialdemokratų nuomonės dėl tolesnio darbo koalicijoje su R. Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“.
ELTA primena, kad nauja valdančioji koalicija sudaryta vasarą, po to, kai pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie tuometį premjerą Gintautą Palucką bei jo verslo ryšius, liepos pabaigoje jis nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
Naują socialdemokratės Ingos Ruginienės vadovaujamą ministrų kabinetą suformavo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
Agnė ŠirinskienėLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Nemuno aušra
