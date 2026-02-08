LAT nepriėmė prokuroro skundo dėl „čekiukų“ byloje išteisintos tarybos narės

Kasaciniu skundu Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Vitoldas Guliavičius prašė panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendį, o Kauno apygardos teismo pakeisti ir tarybos narę pripažinti kalta visa apimtimi kaip nurodyta patikslintame kaltinime.
Prokuroras prašė V. Pituškienę nuteisti už dokumentų klastojimą, piktnaudžiavimą ir sukčiavimą ir už visus šiuos nusikaltimus skirti galutinę 12,5 tūkst. eurų baudą.
Taip pat buvo prašoma skirti politikei baudžiamojo poveikio priemonę – teisės būti išrinktai ir teisės būti paskirtai į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas atėmimą 4 metams.
Prokuroras prašė tenkinti jo civilinį ieškinį – priteisti iš V. Pituškienės 1 184 eurų Marijampolės savivaldybės administracijos naudai.
Kasaciniame skunde buvo nurodoma, kad teismai netinkamai aiškino ir taikė įstatymus, netinkamai vertinant įrodymų turinį ir neatskleidžiant bylos esmės, buvo padaryti esminiai Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimai, jie sukliudė teismams išsamiai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą.
Kasatoriaus teigimu, V. Pituškienė, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi ne tik nesilaikė jos tarnybinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, bet ir padarė dvi nusikalstamas veikas – klastojo tikrus dokumentus (tarybos nario išlaidų suvestines) ir juos panaudojo sukčiaudama (klaidindama savivaldybės tarnautojus, imituodama atsiskaitymus už kurą daugiau kaip 20 mokėjimų kortelių kaip savo ir kt.), taip įgijo savivaldybės administracijos pinigus.
„Bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad V. P. teisės aktų pažeidimai buvo nulemti siekio pasipelnyti. Toks išteisintosios elgesys peržengia jos kaip savivaldybės tarybos narės teisėto veikimo ribas ir šiurkščiai pažeidžia teisės aktų reikalavimus. Neteisėti veiksmai buvo intensyvūs ir sistemingi (tęsėsi daugiau kaip dvejus metus, suklastotos 24 tarybos narės išlaidų suvestinės), pateikti kitų asmenų kvitai buvo apmokėti skirtingomis svetimomis mokėjimo kortelėmis, savivaldybės administracijai padaryta 2331,60 Eur turtinė žala. Tai neleidžia teigti, kad V. Pituškienė elgėsi neatsargiai ar sąžiningai suklydo“, – teigė prokuratūra.
Pasak kasatoriaus, be pagrindo V. P. sutuoktinio išlaidos kurui pripažintos susijusiomis su V. P. kaip savivaldybės tarybos narės veikla. Teismai nepagrįstai išplėtė teisėtą pagrindą gauti tarybos nario veiklai skirtas išmokas. Šeimos narių išlaidų apmokėjimas prieštarauja formuojamai teismų praktikai. V. P., prieš teikdama išmokų avanso apyskaitas, turėjo įsitikinti, kad nurodo tik tas išlaidas, kurias patyrė, vykdydama tarnybines pareigas (tarybos nario veiklą), tačiau to sąmoningai nedarė, suprasdama, kad naudojasi savo tarnybine padėtimi priešingais tarnybai tikslais ir kad dėl tokių jos veiksmų gali atsirasti didelė žala savivaldybės administracijai, savivaldai ir visai valstybei.
Tačiau LAT trijų teisėjų kolegija šį kasacinį skundą atsisakė priimti.
„Teisėjų atrankos kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad paduoto kasacinio skundo turinys neatitinka asmenims, paduodantiems kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, rekomendacijų. Kasacinis skundas didelės apimties (41 lapas), jame perrašytas skundžiamų teismų sprendimų turinys, o konkretūs kasacinio skundo argumentai yra tik keliose pastraipose, jie suformuluoti padrikai ir neaiškiai“, – rašoma teisėjų Aleno Piesleko, Arūno Budrio ir Eligijaus Gladučio sausį priimtoje nutartyje.
LAT sprendžia dėl kiekvieno paduoto kasacinio skundo priėmimo.
Kadangi prokuroro skundą atsisakyta priimti, procesas šioje „čekiukų“ byloje yra baigtas – LAT yra paskutinė instancija Lietuvoje baudžiamosioms bylos nagrinėti.
Teismas patikėjo klaidomis
Šioje byloje V. Pituškienei kaltinimai buvo pareikšti iš viso dėl 44 kasos kvitų už išlaidas degalams, tačiau Kauno apygardos teismui iš kaltinimo pašalinus 23 kasos kvitus kaip susijusius su savivaldybės tarybos nario veiklos išlaidomis, o apeliacinės instancijos teismui pašalinus dar 3 kasos kvitus, liko klausimas dėl 18 kasos kvitų (iš viso už 666 eurų), apmokėtų svetimomis banko kortelėmis, vertinimo.
Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija sutiko, kad pasitvirtino faktas, jog keliolika atvejų savivaldybei buvo pateikti ne V. Pituškienės ar jos vyro apmokėti kasos kvitai, bet iš tos pačios degalinės panašiu laiku gauti kitų asmenų banko kortelėmis apmokėti kasos kvitai, tačiau, pasak teismo, tai nepatvirtina V. Pituškienės veiksmuose buvus sukčiavimo požymių.
Apeliacinis teismas savo verdikte pažymėjo, kad, pradėjusi eiti savivaldybės tarybos nario pareigas, politikė atsisakė priklausiusio beveik 1,6 tūkst. eurų atlyginimo, neprašė iš karto padengti išlaidų antram kompiuteriui įsigyti (tai padarė tik po kelių mėnesių, kai sugedo pirmasis kompiuteris), neprašė atlyginti kompensuotinų išlaidų už įsigytą telefono ryšio įrangą ir telefono ryšio paslaugas. Be to, V. Pituškienė, gavusi atsakymą iš Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, tą pačią dieną grąžino savivaldybės administracijai 1 tūkst. 116 eurų, t. y. beveik dvigubai didesnę sumą, nei ji buvo kaltinama pasisavinusi už svetimomis banko kortelėmis apmokėtus degalus.
Teisėsaugos pareigūnai tyrimo metu nustatė, kad neva patirtos išlaidos buvo apmokėtos pasinaudojus kitų asmenų banko kortelėmis.
V. Pituškienė ir jos advokatas tikino, kad kitų asmenų čekiai buvo pateikti per klaidą, Apeliacinis teismas šia versija patikėjo. Byloje yra pateikti degalinėje kurą pylusių vairuotojų, taip pat kaltinamosios šeimos narių čekiai už kurą. Yra čekių, kuriuose nurodoma ta pati diena, ta pati valanda ir minutė.
Lengvuosius automobilius vairavę vyrai, apklausti kaip liudytojai Kauno apygardos teisme, teigė, kad niekaip nėra susiję nei su pačia kaltinamąja, nei su Marijampolės savivaldybės taryba ar jos administracija.
Politikė anksčiau ėjo tuometinio Seimo nario konservatoriaus Andriaus Vyšniausko patarėjos pareigas apygardoje. A. Vyšniauskas taip pat sulaukė kaltinimų „čekiukų“ byloje einant Marijampolės rajono tarybos nario pareigas. Jis buvo nuteistas, nuosprendis dar neįsiteisėjo.
Lietuvos aukščiausiasis teismas (LAT)Marijampolės savivaldybėSkaidrinam
