Ministrė neskuba nurašyti Salomėjos Nėries: nemanau, kad Lietuva turi tiek daug iškilių asmenybių

„Visų pirma turėtume patys sau labai aiškiai atsakyti. Tai yra klausimas, kuris sklinda erdvėje jau labai daug metų. Mes esame labai linkę greitai pasmerkti vieną ar kitą mūsų šalies kūrėją. Aš pati dirbdama savivaldoje labai puikiai atsimenu situaciją prieš kelerius metus, kada mes gavome nurodymą, kad turėtume pakeisti S. Nėries gatvės pavadinimą. Tai daugelyje savivaldybių sukėlė dideles diskusijas ir po kelių mėnesių sulaukiame dvyliktokų egzaminų užduočių ir ten nurodoma, kad galima remtis ir Salomėjos Nėries kūryba. Tada kyla toks klausimas, ar patys žinome, ko norime“, – laidoje „ELTA kampas“ teigė V. Aleknavičienė.
„Aš manau, kad S. Nėris yra sukūrusi daug gražios kūrybos, poezijos. Tikrai mokykloje ne vienas ją studijavome. Nemanau, kad Lietuva turi tiek daug iškilių asmenybių kūryboje, kad galėtų taip greitai visus pasmerkti ar nurašyti“, – pridūrė ji.
Vis tik, ministrė nenori vertinti, ar Vilniuje turėtų stovėti paminklas šiai poetei. Pasak jos, šią diskusiją išspręstų kultūros kanonų idėjos realizavimas.
„Tegul sprendžia piliečiai“, – į klausimą atsakė ji.
„Anksčiau ar vėliau prie to klausimo prieisime. Žinome, kad ir (Šarūno – ELTA) Biručio komandoje buvo diskutuojama apie kanoną, kur turėtume apsispręsti, kas yra mūsų šalies iškilios asmenybės, kultūros, identiteto formuotojai. Manau, kad po diskusijų ir šis klausimas bus išspręstas“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta, tuometis kultūros ministras Š. Birutis pernai pristatė Lietuvos kultūros kanonų idėją. Pasak jo, tai būtų oficialus, nuolat atnaujinamas kultūros kūrinių, asmenybių, reiškinių sąvadas.
ELTA primena, kad prieš kelerius metus desovietizacijos komisija priėmė išvadą sostinėje esantį S. Nėries paminklą perkelti į muziejų.
Nors tokią išvadą kritikavę visuomenininkai ir literatūrologai nurodė, kad komisijos teiginiai, esą paminklas yra ideologinis, o pati poetė neturėjo sąsajų su Vilniumi, yra per menki, Vilniaus miesto savivaldybės Istorinės atminties komisija ketina pradėti diskusijas, kuriam muziejui galėtų būti perleistas nukeltas paminklas.
Poetė S. Nėris visuomenėje vertinama nevienareikšmiškai dėl komunizmo totalitarinės santvarkos propagavimo. Okupacijos metais poetė su delegacija vyko į Maskvą prašyti, jog Lietuva po būtų priimta į Sovietų Sąjungą.