V. Aleknavičienė Knygų mugės organizatorių sprendimą nesuteikti žodžio prezidentui laiko skaldančiu

„Manau, kad šis sprendimas kuomet buvo priimtas, organizatoriai turbūt turėjo savo kažkokį įsitikinimą, dėl ko jie taip nusprendė. Manau, kad šiandien visi turėtume telkti bendruomenę bendromis pastangomis. Taip pat ir renginių organizatoriai, ir įvairios įstaigos, mes, kaip ministerija, ir Vyriausybė, ir Prezidentūra – visi esame už tai, kad visa bendruomenė telktųsi ir dirbtume savo šalies labui“, – laidoje „ELTA kampas“ teigė V. Aleknavičienė.
„Manau, kad taip, jis (sprendimas – ELTA) truputį yra skaldantis“, – akcentavo ji.
Pasak ministrės, priimdami tokį sprendimą organizatoriai išreiškė savo politinę poziciją.
„Manau, kad taip, nes tai, vis dėlto, buvo graži tradicija“, – paklausta, ar tokį sprendimą ji laikytų politikavimu, atsakė V. Aleknavičienė.
Kaip skelbta, prezidentas G. Nausėda į šįmet vyksiančią Knygų mugę yra kviečiamas, tačiau jam nebus suteikiamas sveikinimo žodis.
Pasak Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) vykdomosios direktorės Lauros Tekorės, tokio sprendimo motyvai buvo išsakyti rugsėjo mėnesį, kada kultūros ministru tapo „Nemuno aušros“ deleguotas Ignotas Adomavičius.
Toks sprendimas sukėlė kultūros bendruomenės protestus, o pati LLA „Facebook“ paskelbė atsisakanti Prezidentūros globos.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas I. Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei „aušriečio“ paskyrimas ministru sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Tiesa, vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį.
Į šias pareigas vėl nuspręsta deleguoti socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.