„Čekiukų“ byloje nuteistas Marijampolės tarybos narys Makauskas, jam uždrausta dirbti valstybės tarnyboje

R. Makauską teismas pripažino kaltu dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo jais. Jam skirta 6 tūkst. eurų bauda ir atimta teisė 3 metus būti išrinktam ir paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Teismas taip pat tenkino Kauno apygardos prokuratūros prokuroro pareikštą civilinį ieškinį ir iš R. Makausko priteisė 645 eurus turtinei žalai atlyginti.
Kauno apygardos teismo nuosprendis nėra galutinis, jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Bylos duomenimis, 2019–2021 m. eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, R. Makauskas suklastojo 26 tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo ir transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Anot prokuratūros, ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad R. Makauskas, klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 5 030 eurų, priklausiusių Marijampolės savivaldybės administracijai.
TeismasMarijampolės savivaldybėSkaidrinam
Rodyti daugiau žymių