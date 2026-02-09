I. Ruginienei tylint dėl Lietuvos scenarijų subyrėjus NATO – L. Kasčiūno klausimas R. Kaunui

Ministrė pirmininkė anksčiau yra užsiminusi, kad Lietuva NATO subyrėjimo atveju turi tiek A, tiek B, tiek ir C scenarijų, tačiau pastarųjų taip ir neįvardijo.
Juos išgirsti bent privačiuose pokalbiuose norėjo Seimo opozicijos atstovai, tačiau I.Ruginienė su jais iki šiol nesusitiko ir šių planų jiems neįgarsino.
Krašto apsaugos sistemos aktualijas pristatęs ministras R.Kaunas pirmadienio rytą dėl to sulaukė ir konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno klausimo.
„Mes jau čia bandom premjerę porą savaičių prisikviesti ir į NSGK (Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį, – aut.past.), ir į trijų opozicinių frakcijų susitikimą, pasiklausti ir kad ji mums pristatytų ar bent jau šiek tiek giliau papasakotų ir apie planą B, ir planą C. Bent jau apie planą B, jeigu kažkas įvyktų su planu A.
Ir ji paskutiniame savo komentare, sakydama, kad aš svarstysiu, sakė, jog čia būtinai reikia krašto apsaugos ministro – tai gal jūs padėkite jai atsakyti į klausimą, tai mes turime planą B, ir jei turime, tai kas tame plane yra?“ – teiravosi L.Kasčiūnas.
Šyptelėjęs R.Kaunas jam visgi priminė, kad „visi gynybos planai yra labai slapti“.
„Ir tikrai mes jų taip paprastai nepasakysime, kad plano A algoritmas yra toks, o plano B – toks konkrečiai. Patys tikrai puikiai tą gi suprantame.
Vėlgi, aš negaliu kalbėti už premjerę, tai aš ir nenoriu kalbėti už premjerę – aš kalbu kaip aš, kaip gynybos ministras. Visada yra galvojama apie planų ir situacijos diversifikavimą“, – aiškino ministras.
R.Kaunas taip pat ragino tiek politikus, tiek ir žurnalistus neabejoti NATO Aljansu, nes tam pagrindo dabar esą nėra.
„Mes turime sutartis, turime įsipareigojimus, ir neturime nė vieno objektyvaus rodiklio ir fakto, kuris verstų mus suabejoti“, – tvirtino KAM vadovas.
Pasak jo, Amerika rodo savo įsipareigojimus šalims, kurios pačios investuoja į savo gynybą, ir Lietuva yra būtent tokia valstybė.
„Taip kad pradėkime nuo to, kad planas A, NATO kolektyvinė gynyba ir visa kita veikia, yra, ir niekas to neatsisako.
Jeigu mums reikėtų kažkokių regioninių sprendimų, regioniniai sprendimai irgi yra“, – sakė ministras.
L.Kasčiūnas pritarė, kad NATO patikimumu abejoti nereikėtų ir JAV tikrai yra Europoje, bet pridūrė, jog „kiekviena save gerbianti valstybė turi modeliuoti ir kitokius scenarijus“, jeigu kas nors įvyktų.
„Bet kur yra konceptuali problema: kadangi mes tą planą A turime kaip pagrindinį, visas mūsų ir gynybos planavimas, ir visi įsigijimai būtent modeliuojami pagal planą A, (...) ir jeigu A planui iš tikrųjų kažkas atsitinka – darykim tik prielaidą – natūralu, kad į planą B yra labai sudėtinga pereiti iš karto, kadangi tu viską darei ir planavai pagal planą A, visus pirkimus darei pagal NATO kolektyvinės gynybos planavimą, ir jeigu kažkas neįvyksta gerai, tada klausimas, ką tu tada darai“, – kalbėjo konservatorių lyderis.
Primename, kad premjerė I.Ruginienė anksčiau pareiškė, jog subyrėjus NATO Lietuva turėtų tris galimus variantus, kaip elgtis toliau. Tačiau jos pareiškimai viešojoje erdvėje ir politikų gretose sukėlė nemažai abejonių – mat jų ji taip ir neįgarsino.
Apie tai ji pasisakė ir prieš kelias savaites vykusioje spaudos konferencijoje.
„Man labai keista, kad kažkam kyla klausimų dėl tokių dalykų, su Italijos ambasadoriumi irgi diskutavome, kad šiandien gyvename tokioje realybėje, kur geopolitinė situacija taip greitai keičiasi, kad praktiškai tai, ką tu strategavai vakar, jau rytoj gali būti neaktualu“, – kalbėjo premjerė.
„Tas A, B, C planas – iš esmės galimi scenarijai, jeigu būtų, kas būtų. Tai naivu tikėtis, kad mes matytume tik vieną, bet nematytume kito. Neabejotinai numeris vienas ir planas A, arba scenarijus yra pats stipriausias ir ko mes siekiame (...) – stiprus NATO Aljansas, stipri ES, kartu su stipriais santykiais su JAV.
Tai yra tas planas, kurio mes siekiame, ir ta realybė, kurioje mes norime gyventi“, – kalbėjo I.Ruginienė.
Bet užkulisiuose ir kituose formatuose, tęsė ji, tikrai reikia diskutuoti apie viską.
„Matome įvairias besikeičiančias aplinkybes ir prieš kažkiek laiko tikrai tikėjau, kad Amerika yra tvirta pasirinkimuose, kad NATO Aljansas turi būti stiprus.
Bet prieš kiek laiko visi diskutavome, kas bus, jeigu Amerika staiga aneksuotų Grenlandiją, o ką mes tada darytume? Tai nediskutuoti šiais klausimais, man atrodo, būtų didžiulė klaida“, – tvirtino Vyriausybės vadovė.