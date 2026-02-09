Iš Prezidentūros – pirmoji reakcija po kratų: G. Nausėda neturi abejonių, kad pagrindas buvo

„Privalome laikytis nekaltumo prezumpcijos, tačiau, jei tarnybos atlieka kratas Seime, prezidentas neturi abejonių, kad tam buvo pagrindas. Prezidentas tikisi, kad atlikti procesiniai veiksmai padės geriau išsiaiškinti šios skandalingos istorijos aplinkybes ir veikų schemas, o kaltieji bus patraukti atsakomybėn“, – Eltai siųstame atsakyme teigė prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.
Atliktos kratos kabinetuose ir namuose
Kaip skelbta, STT, tirdama itin didelio masto korupcijos bylą, atliko kratas Seime.
„Patvirtiname, kad tęsiant ikiteisminį tyrimą dėl įtariamos korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, šiandien atliekami procesiniai veiksmai, įskaitant ir Lietuvos Respublikos Seime“, – Eltai pirmadienį teigė STT atstovė Renata Keblienė.
Pareigūnai procesinius veiksmus atliko demokratų partijos lyderio Sauliaus Skvernelio ir konservatoriaus K. Starkevičiaus kabinetuose. Žiniasklaida skelbia, kad kratos vyko ir politikų namuose.
Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad vykstant tyrimui, K. Starkevičius turėtų stabdyti narystę partijoje.
Savo ruožtu parlamento vadovas Juozas Olekas tikino, jog tokios situacijos daro reputacinę žalą visam Seimui.
ELTA primena, kad pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų, 6 iš jų buvo suimti 1–2 mėnesiams. Kitiems įtariamiesiems paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės.
Ikiteisminio tyrimo turimais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už šių krovinių gabentojams Valstybinės augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Tarp įtariamųjų – dabar jau pareigų nušalintas Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Jurijus Kornijenka, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Jiems pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo organizuotoje grupėje. Įtarimai dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu veikiant organizuotoje grupėje taip pat pareikšti ir 7 privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 milijonas eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
