Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Žiemos olimpiada
Švietimo kodas
Lietuvos mokytojas
Epsteino skandalas
Karas Ukrainoje
Žmonės, kurie šviečia
Darbo skelbimai
Lietuvos diena
Aktualijos
2026 m. vasario 9 d. 11:16
Įspūdingos sumos ir net auksas: kas vyksta su Augalininkystės tarnyba, dėl kurios STT pasibeldė pas S. Skvernelį ir K. Starkevičių
2026 m. vasario 9 d. 11:16
Lrytas Premium nariams
Kokainas, granata, auksas ir įspūdingos sumos – tokios šokiruojančios detalės 2025-ųjų pabaigoje pasiekė visuomenę, kai STT Valstybinėje augalininkystės tarnyboje atliko kratas.
Daugiau nuotraukų (20)
Valstybinė augalininkystės tarnyba
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
Lrytas Premium
Rodyti daugiau žymių