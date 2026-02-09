Lietuvos dienaAktualijos

Įspūdingos sumos ir net auksas: kas vyksta su Augalininkystės tarnyba, dėl kurios STT pasibeldė pas S. Skvernelį ir K. Starkevičių

2026 m. vasario 9 d. 11:16
Kokainas, granata, auksas ir įspūdingos sumos – tokios šokiruojančios detalės 2025-ųjų pabaigoje pasiekė visuomenę, kai STT Valstybinėje augalininkystės tarnyboje atliko kratas.
