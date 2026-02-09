Pas S. Skvernelį ir K. Starkevičių – STT kratos: kas žinoma

Apie atliekamus procesinius veiksmus portalui Lrytas patvirtino keli tarpusavyje nesusiję šaltiniai. Kratos atliekamos ne tik Seime, bet kur tiksliai – kol kas vis dar nedetalizuojama. Šaltinių teigimu, pareigūnai galėjo lankytis ir politikų namuose.
Lrytas žiniomis, ankstų pirmadienio rytą apie teisėsaugos pareigūnų vizitą pirmiausia buvo informuotas Seimo pirmininkas Juozas Olekas, netrukus S. Skvernelio ir K. Starkevičiaus kabinetuose pradėti procesiniai veiksmai.
Vietoje esantys Lrytas žurnalistai praneša, kad apie 11 val. kratos tebevykdomos, pareigūnai vis dar yra S. Skvernelio kabinete.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) portalui Lrytas patvirtino, kad tęsiant ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, atlikti procesiniai veiksmai Seimo rūmuose.
„Patvirtiname, kad tęsiant ikiteisminį tyrimą dėl įtariamos korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, šiandien atliekami procesiniai veiksmai, įskaitant ir Lietuvos Respublikos Seime“, – atsakyme portalui Lrytas teigė STT atstovė Renata Keblienė.
„Daugiau informacijos bus pateikta šiek tiek vėliau, šiandien“, – pridūrė ji.
Ikiteisminį tyrimą atlieka STT, jį kontroliuoja ir jam vadovauja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentas.
Šią informaciją portalui patvirtino ir Generalinė prokuratūra, žadėjusi dar pirmadienį pateikti ir daugiau informacijos.
Lrytas mėgino prisiskambinti ir S. Skverneliui bei K. Starkevičiui, tačiau jų telefonai buvo išjungti.
Kas žinoma?
Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų, šeši iš jų buvo suimti 1–2 mėnesiams. Kitiems įtariamiesiems paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės.
„Manau, kad tai yra precedento neturintis korupcinio pobūdžio veikų tyrimas“, – tuomet sakė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Artūras Urbelis, pažymėdamas, kad bendra kyšių suma siekia beveik 1,5 mln. eurų, o korupcija buvo sisteminė.
Ikiteisminio tyrimo turimais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už šių krovinių gabentojams Valstybinės augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Tarp įtariamųjų – dabar jau pareigų nušalintas Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Jurijus Kornijenka, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Jiems pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo organizuotoje grupėje. Įtarimai dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu veikiant organizuotoje grupėje taip pat pareikšti ir septynių privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Šis ikiteisminis tyrimas dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu buvo pradėtas pernai spalio 1 dieną, STT sėkmingai realizavus sukauptą kriminalinės žvalgybos informaciją. Didelio masto operacija buvo įvykdyta praeitą savaitę, gruodžio 11 dieną.
Anksčiau STT pareigūnai vykdė suplanuotus procesinius veiksmus Vilniaus, Kauno, Utenos ir Alytaus apskrityse, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 120 STT pareigūnų.
Kartu su STT pareigūnais minėtuose procesiniuose veiksmuose ir jų organizavime dalyvavo Generalinės prokuratūros prokurorai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, rinktinės ARAS pareigūnai, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ir specialistai.
Tada per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 milijonas eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
L. Kasčiūnas tikisi, kad K. Starkevičius susistabdys narystę partijoje
Į situaciją feisbuke sureagavo konservatorių partijos pirmininkas, K. Starkevičiaus bendražygis Laurynas Kasčiūnas. Jis teigė, kad apie vykstančius procesinius veiksmus žino tik tiek, kiek apie tai skelbiama viešojoje erdvėje.
„Tikime, kad K. Starkevičius bendradarbiaus su ikiteisminį tyrimą atliekančiais pareigūnais“, – rašė politikas.
„Jeigu generalinė prokurorė kreipsis į Seimą prašydama panaikinti jam neliečiamybę, esu tikras, kad K. Starkevičius pats atsisakys Seimo nario imuniteto“, – nurodė jis.
L. Kasčiūnas taip pat vylėsi, kad tol, kol vyksta ikiteisminis tyrimas, K. Starkevičius susistabdys narystę partijoje.
Saulius SkvernelisKazys StarkevičiusGeneralinė prokuratūra
Rodyti daugiau žymių