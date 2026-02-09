Naujienų portalas „Bernardinai“ prašo pagalbos: šią savaitę mums būtina surinkti bent 20 tūkst. eurų

„Realybė yra tokia, kokia yra. Todėl užduodu Jums atvirą klausimą: ką daryti su „Bernardinai“? Būti toliau, radikaliai keistis, o gal net užsidaryti? Tai nuspręsti galite ir Jūs“, – savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje teigė J. Ruzgys.
„Situacija yra kritinė. Per šią savaitę mums gyvybiškai būtina surinkti bent 20 tūkst. eurų. Tai lėšos, kurios leistų sumokėti mokesčius valstybei ir išmokėti atlygius mūsų autoriams bei bendradarbiams“, – akcentavo jis.
Portalo direktoriaus teigimu, susidariusią situaciją lėmė vėluojantys Medijų fondo sprendimai bei išsekę ištekliai.
„Tobula audra“ mus užklupo dėl įvairių institucijų, asmenų, o kartais gal ir dėl mano paties, esančio vieno vienintelio visiems „Bernardinai“ administraciniams, rinkodariniams, pardavimų, paramos, techniniams ir kitiems klausimams vėlavimo“, – teigė portalo direktorius.
„Medijų rėmimo fondas, kurio parama mums gyvybiškai svarbi, pernai žadėjo sprendimus dėl projektų priimti 2026 m. sausio antroje pusėje (…), tačiau sprendimų vis dar nėra ir nežinia, kada jie bus (…). Brolių pranciškonų parama, kuri sudarydavo apie 1/5–1/6 „Bernardinai“ biudžeto, taip pat nėra begalinė – nuo šių metų pradžios šis šaltinis visiškai išseko“, – akcentavo jis.
„Bernardinai“ – 2004 metų vasario 19 d. įsteigtas krikščioniškas informacinis portalas, kurio steigėjas – Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas arba kitaip – broliai vienuoliai pranciškonai.