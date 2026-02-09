Po kratų Seime pasirodęs S. Skvernelis: „Aš esu ramus“

„Negaliu nieko pasakoti, nes pasirašiau, kad nieko nepasakosiu“, – tvirtino S. Skvernelis.
Jis tikino negalįs detalizuoti, ar kratos buvo atliktos tik jo kabinete Seime, ar ir namuose, ragino laukti STT komentaro. Tiesa, politikas leido suprasti, kad teisėsauga lankėsi ne tik jo kabinete.
„Turbūt išvadas galite patys pasidaryti“, – taip atsakė S.Skvernelis.
„Aš esu ramus. Nieko nusikalstamo nesu padaręs. Tarnybos atlieka savo veiksmus. Tikrai nepradėsiu kalbėti, kad čia kažkoks politinis susidorojimas. Visi dirba savo darbą ir tą darbą aš gerbiu. Teisinėje valstybėje teks gintis teisinėmis priemonėmis“, – kalbėjo demokratas.
Kratos atliktos ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus kabinete. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas nurodė, kad politikas stabdys narystę partijoje.
O ką ketina daryti S. Skvernelis, kuris yra ir partijos pirmininkas?
„Aš negalvojau, žinote, dar emocijos nėra susigulėjusios. Aš tikrai sakau, kad nieko nesu padaręs, dėl ko turėčiau baimintis ar dar kažką stabdyti“, – tikino jis.
„Tikrai vis dar kol kas esu atsakingas už partiją, kažkada turėsime valdybos posėdį, ir reputaciniai dalykai, nesvarbu, kad statusas kol kas ne toks, jog kažkokius veiksmus reikėtų daryti, bet, matyt, žala reputacijai jau yra padaryta šitais veiksmais ir bet kokiu atveju politiniai oponentai tuo naudosis.
Ar verta tai leisti, ar ne, manau, apsitarsime ir aš priimsiu sprendimus. Viskam yra pradžia ir pabaiga“, – aiškino demokratų pirmininkas.
Papildysime.
Saulius SkvernelisSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)kratos
Rodyti daugiau žymių