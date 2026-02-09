Skandalingos kratos Seime: griežta L. Kasčiūno reakcija, tyla iš demokratų ir J. Oleko verdiktas S. Skverneliui

Seimo pirmininkas, socialdemokratas Juozas Olekas tvirtina, kad atlikti procesiniai veiksmai dviejų parlamentarų darbo vietose neišvengiamai kelia klausimų.
„Apgailestauju, kad Seimo narių kabinetuose tenka lankytis Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams ir atlikti kratas. Tokie įvykiai neišvengiamai kelia klausimų dėl parlamento reputacijos ir visuomenės pasitikėjimo Seimo nariais.
Kartu kviečiu visas puses elgtis atsakingai, susilaikyti nuo išankstinių vertinimų ir leisti teisėsaugai atlikti savo darbą. Tik skaidrumas, pagarba įstatymams ir institucinis bendradarbiavimas gali užtikrinti visuomenės tikėjimą, kad teisė ir teisingumas Lietuvoje yra aukščiau postų, institucijų ir garsių pavardžių“, – feisbuke rašė J. Olekas.
Situaciją plačiau Seimo pirmininkas vėliau pakomentavo žurnalistams.
„Man žinoma, kad dviejų Seimo narių kabinetuose, aplinkoje, Seime vyksta kratos. Vyksta tyrimas“, – nurodė J. Olekas.
Jis tvirtino dar nesulaukęs žinios iš Generalinės prokuratūros, ar bus prašymas naikinti S. Skvernelio ir K. Starkevičiaus teisinę neliečiamybę.
„Čia reikėtų jų paklausti. Didžioji dalis Seimo narių šitoje kadencijoje atsisakydavo arba sutikdavo dėl imuniteto naikinimo“, – ar patys parlamentarai atsisakytų neliečiamybės svarstė J. Olekas.
Seimo pirmininkas kartojo, kad pirmadienio įvykiai Seime – didelė reputacinė žala.
„Mes visi suprantame, kad jeigu vyksta tyrimas, tai yra kaltas arba bent yra kaltumo įsivaizdavimas, jog jie yra kalti, jeigu čia vyksta tyrimas. Dėl to žmonės taip vertina. Man atrodo, kad tai yra reputacinė žala tiek patiems Seimo nariams, tiek ir pačiai institucijai“, – nurodė jis.
J. Olekas neabejojo, kad teisėsaugos veiksmai turės įtakos demokratų lyderio S. Skvernelio reputacijai.
„Turbūt svarbiausias dalykas, ar bus pareikšti kokie nors kaltinimai, ar ne. Bet pats tyrimo faktas tam tikrą šešėlį – nori nenori – meta“, – kalbėjo „socdemas“.
L. Kasčiūnas: K. Starkevičius stabdys narystę partijoje
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas nurodė, kad konservatorius K. Starkevičius, kol vyksta tyrimas, stabdys narystę partijoje.
„Tirdama itin didelio masto korupcijos bylą, STT atlieka kratas Seime ir Valstybinėje augalininkystės tarnyboje. Informacijos turime tiek, kiek yra viešumoje, nes ikiteisminio tyrimo medžiaga neviešinama. Galiu šiame etape pasakyti tik tiek, kad tikime, kad K. Starkevičius bendradarbiaus su ikiteisminį tyrimą atliekančiais pareigūnais“, – feisbuke paskelbė L. Kasčiūnas.
„Jeigu generalinė prokurorė kreipsis į Seimą prašydama panaikinti jam neliečiamybę, esu tikras, kad K. Starkevičius pats atsisakys Seimo nario imuniteto. Kol vyks tyrimas, susistabdys savo narystę TS-LKD“, – akcentavo jis.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ susilaiko nuo platesnių vertinimų
Nors TS-LKD pirmininkas L. Kasčiūnas išdėstė poziciją apie teisėsaugos akiratyje atsidūrusį bendrapartietį, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai susilaiko nuo platesnių komentarų.
Demokratų administracijos vadovas Liutauras Vičkačka žurnalistams teigė, kad kol kas partija turi tiek informacijos, kiek jos pasirodė žiniasklaidoje. Todėl, anot jo, šiuo metu plačiau vertinti situacijos neplanuojama.
„Tikrai nieko patvirtinti negaliu, patys viską žinome tik iš žiniasklaidos informacijos, kas pasirodė šiandien. O kada žinosime daugiau tiek iš paties pirmininko, tada mes galėsime pateikti kažkokius tolimesnius komentarus. Bet nuo vertinimų, ką darė kitos partijos kolegos, tai tikrai atsiribojame ir neskubame to daryti“, – komentavo jis.
„Tik tiek noriu pasakyti, kad mes daugiau informacijos neturime. Kada turėsime – pakomentuosime. Ir tikrai noriu atsiriboti nuo kažkokių vertinimų didesnių“, – klausiamas, ar nekeista, jog pareigūnai atlieka kratas partijos pirmininko kabinete, atsakė L. Vičkačka.
