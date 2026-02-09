Po STT kratų – buvusio S. Skvernelio patarėjo S. Malinausko reakcija ir paaiškinimas

Savo vertinimą S.Malinauskas pirmadienį pateikė feisbuke, atsakydamas į svarbiausius kylančius klausimus.
„Apie Valstybinės augalininkystės tarnybos reikalus kalbėjau savo paskutiniame praėjusių metų epizode. Iš kur ten sprogmenys, kokainas ir aukso luitai. Tai pavyzdys, kai kriminalas suauga su valstybės tarnautojais ir politikais. Klausimas, kiek stipriai? STT kratos rodo, kad gali būti, jog labai stipriai.
Ar gali būti, kad kratos neturi rimto pagrindo ir taip tiesiog bandoma žvejoti papildomą tyrimui svarbią informaciją? Ne. Kratas sankcionuoja teismas, į kurį turėjo kreiptis Generalinės prokuratūros prokuroras, visi supranta, kokia žala bus padaryta politikams, todėl teisėjas turėjo įvertinti situaciją.
Jo sprendimo pagrindai vis tiek bus atskleisti, tai tik laiko klausimas. Arba kai byla bus perduota teismui, arba kai bus nutrauktas ikiteisminis tyrimas (šiuo atveju tai tik teorinis variantas). Tada visi tiksliai sužinos, apie ką kalba. Labai tikėtina, kad tokios svarbos informacija, net ir labai bandant ją slėpti, nutekės anksčiau“, – rašė S.Malinauskas.
Atsakydamas į klausimą, kodėl kratos atlikinėjamos gerokai vėliau, nei įvyko pirmieji suėmimai, buvęs S.Skvernelio patarėjas aiškino, jog turėjo atsirasti papildomos aplinkybės.
„Įtariamieji galėjo duoti parodymus ar sutikti bendradarbiauti su teisėsauga. Priminsiu, kad buvo sulaikyta nusikalstama grupė, kuri ne šiaip disponavo grynais pinigais (kyšiais), bet ir narkotikais, kontrabandinėmis cigaretėmis, alkoholiu ir ginklais.
Už tai BK numato laisvės atėmimą iki gyvos galvos. Aišku, už korupciją niekas tiek nesėstų, bet ir vilties išsisukti lygtiniu laisvės atėmimu nebebūtų“, – teigė S.Malinauskas.
Pasak jo, tiek K.Starkevičiaus, tiek S.Skvernelio ryšiai su byla aiškūs.
„K.Starkevičiaus skyrė sulaikytą tarnybos vadovą į šias pareigas, o S.Skvernelio patarėja partijoje teisės klausimais buvo taip pat sulaikyta tarnybos vadovo patarėja. Vien to kratoms tikrai nepakaktų, turi būti faktai, kurie patvirtintų galimą nusikaltimą. Kokie jie, kol kas neaišku ir tai esminė informacija, kurios visi laukia“, – rašė S.Malinauskas.
Anot jo, ši byla apskritai abu politikus paveiks skirtingai.
„K.Starkevičių mažiau, S.Skvernelį labiau. Pirmasis jau sustabdė įgaliojimus konservatorių partijoje ir, tikėtina, tyliai baigęs savo politinę karjerą keliaus ūkininkauti (čia su sąlyga, jei kratos neperaugs į įtarimus, o vėliau teismo nuosprendžius), antrajam bus gerokai sudėtingiau, nes jis partijos pirmininkas ir nuo jo labai priklauso pasitikėjimas demokratais.
Taip pat S.Skvernelis buvęs policijos generalinis komisaras, o tai kratas jo kabinete ir namuose paverčia dar skandalingesniu faktu.
Beje, kartu čia atsakymas visiems, kurie tiek G.Palucko skandalo metu, tiek ir anksčiau S.Skverneliui priskyrė mistines galias kontroliuoti teisėsaugą ar bent jau iš anksto gauti svarbią slaptą informaciją. Dar kartą įsitikinome, kad Lietuvoje teisėsauga veikia su politikais nesitardama ir veiksmų nederindama.
Tai didelis smūgis Lietuvos politinei sistemai bendrai. Darosi sunku rasti partijų, ant kurių nekristų „kriminalo“ šešėlis. Nuo čekučių ir dėžučių iki šūdmaišių ir kontrabandos. Nežinau, kas šį kartą „gelbės“ Lietuvą, bet jeigu tai darys koks nors prokremliškas projektas, jam dabar labai plati žalia gatvė atsivėrė“, – vertino S.Malinauskas.
