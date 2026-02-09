Po kratų S. Skvernelio ir K. Starkevičiaus kabinetuose – naujausia žinia: nuspręsta apklausti kaip spec. liudytojus

Kratos atliktos tęsiant ikiteisminį tyrimą dėl įtariamos korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje.
„Patvirtinu, kad tęsiant ikiteisminį tyrimą dėl sisteminės korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje (...), šiandien buvo atliktas kompleksas proceso veiksmų, iš anksto suplanuotų, siekiant patikrinti ikiteisminio tyrimo metu gautus apibendrintus duomenis, patikrinti iškeltas versijas. Viena iš versijų tai, kad sisteminės korupcijos visam mechanizmo veikimui galėjo būti politinis palankumas ir, siekiant patikrinti šiuos duomenis, buvo atlikta eilė tiek procesinių veiksmų, susijusių su prievartos priemonėmis, tiek ir kitų procesinių veiksmų“, – spaudos konferencijoje sakė prokuroras Artūras Urbelis.
„Patvirtiname, kad šiandien buvo atliktos kratos gyvenamose vietose ir darbo vietose pas du Seimo narius – paminėsiu jų pavardes, kadangi visuomenės teisė žinoti yra svarbi. Bet pavardžių paminėjimas niekaip nereiškia, kad šie asmenys yra kalti dėl padarytos nusikalstamos veikos“, – pabrėžė jis.
„Buvo atlikti proceso veiksmai Seimo rūmuose – pas Seimo narius Kazį Starkevičių ir Saulių Skvernelį“, – nurodė A. Urbelis.
A. Urbelio teigimu, praėjusią savaitę buvo priimti sprendimai apklausti minėtus Seimo narius kaip specialiuosius liudytojus.
„Taip pat galiu pasakyti, kad vasario 5 d., ketvirtadienį, jeigu neklystu, buvo priimti prokuroro sprendimai Seimo narius, turinčius teisinę neliečiamybę, apklausti kaip asmenis, kurie gali duoti parodymus apie savo galimai padarytą nusikalstamą veiką. Visuomenei tai žinoma kaip specialaus liudytojo sąvoka“, – nurodė A. Urbelis.
„Yra priimti nutarimai ir toliau detaliau nekomentuosiu, ar jie apklausti, kada bus apklausti – tai tam tikri tyrimo taktikos veiksmai“, – sakė jis, paklaustas, ar S. Skvernelis ir K. Starkevičius jau buvo apklausti.
Prokuroras taip pat informavo, kad operacijos metu buvo atlikti procesiniai veiksmai ir pas kitus, neviešus asmenis.
„Jų šiuo metu neįvardysime“, – nurodė prokuroras.
Pirmadienį atliktos kratos Seimo narių kabinetuose
Kaip skelbta, pirmadienio rytą teisėsaugos pareigūnai pasibeldė į Seimo narių demokrato S. Skvernelio ir konservatoriaus K. Starkevičiaus kabinetų duris.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) portalui Lrytas patvirtino, kad tęsiant ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, atlikti procesiniai veiksmai Seimo rūmuose.
„Patvirtiname, kad tęsiant ikiteisminį tyrimą dėl įtariamos korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, šiandien atliekami procesiniai veiksmai, įskaitant ir Lietuvos Respublikos Seime“, – atsakyme portalui Lrytas teigė STT atstovė Renata Keblienė.
Ikiteisminį tyrimą atlieka STT, jį kontroliuoja ir jam vadovauja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentas.
Žurnalistams Seime S. Skvernelis teigė esantis ramus, tvirtino nieko nusikalstamo nepadaręs.
„Tikrai nepradėsiu kalbėti, kad čia kažkoks politinis susidorojimas. Visi dirba savo darbą ir tą darbą aš gerbiu. Teisinėje valstybėje teks gintis teisinėmis priemonėmis“, – kalbėjo demokratas.
Su K. Starkevičiumi Lrytas susisiekti nepavyko – politiko telefonas nuo ryto buvo išjungtas. Tiesa, situaciją pakomentavo konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, teigęs, jog bendrapartietis susistabdys narystę tol, kol vyksta ikiteisminis tyrimas.
Kas žinoma apie ikiteisminį tyrimą?
Pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų, šeši iš jų buvo suimti 1–2 mėnesiams. Kitiems įtariamiesiems paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės.
„Manau, kad tai yra precedento neturintis korupcinio pobūdžio veikų tyrimas“, – tuomet sakė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Artūras Urbelis, pažymėdamas, kad bendra kyšių suma siekia beveik 1,5 mln. eurų, o korupcija buvo sisteminė.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už šių krovinių gabentojams Valstybinės augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Tarp įtariamųjų – dabar jau nuo pareigų nušalintas Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Jurijus Kornijenka, jo pavaduotojas Mantas Butas, buvusi patarėja Agnė Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
A. Silickienė – buvusi Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narė ir šios partijos atstovė Vyriausioje rinkimų komisijoje (VRK). Po šio skandalo ji paliko pareigas VRK, susistabdė narystę partijoje.
Minėtiems asmenims pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo organizuotoje grupėje. Įtarimai dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu veikiant organizuotoje grupėje taip pat pareikšti ir septynių privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Šis ikiteisminis tyrimas dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu buvo pradėtas pernai spalio 1 dieną, STT sėkmingai realizavus sukauptą kriminalinės žvalgybos informaciją. Didelio masto operacija buvo įvykdyta praeitą savaitę, gruodžio 11 dieną.
Anksčiau STT pareigūnai vykdė suplanuotus procesinius veiksmus Vilniaus, Kauno, Utenos ir Alytaus apskrityse, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 120 STT pareigūnų.
Kartu su STT pareigūnais minėtuose procesiniuose veiksmuose ir jų organizavime dalyvavo Generalinės prokuratūros prokurorai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, rinktinės ARAS pareigūnai, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ir specialistai.
Tada per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 milijonas eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
