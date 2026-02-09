R. Kaunas: nėra jokių kalbų apie Lietuvoje dislokuotų JAV karių skaičiaus mažinimą

„Mano nuomone tai yra labai aišku jau dabar. Kalbų apie karių skaičiaus mažinimą nėra“, – žurnalistams Seime teigė R. Kaunas.
„Kongresas pritaria „Baltic Security Initiative“ programai. Lietuva atliko savo namų darbus priimančiosios šalies paketo prasme. Vyksta diskusijos, kad infrastruktūra galbūt galėtų būti plečiama. Bendradarbiavimas ir bendravimas su partneriais Amerikoje vyksta labai sklandžiai“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta, pernai sausį JAV lyderiui Donaldui Trumpui grįžus į Baltuosius rūmus, prasidėjo diskusijos apie galimą JAV karių išvedimą iš Europos.
Į prezidento postą po pertraukos sugrįžęs D. Trumpas ne kartą užsiminė, jog Europa turėtų skirti daugiau lėšų gynybai, antraip, pasak D. Trumpo, bus svarstoma apie amerikiečių karių, esančių senajame žemyne, perdislokavimą.
Tiesa, JAV lyderis yra patikinęs, jog laikysis įsipareigojimų Lenkijai ir Lietuvai.
Pernai balandį JAV televizija NBC pranešė, neva Pentagonas svarsto galimybę atitraukti apie 10 tūkst. karių iš Rytų Europos. Karių atitraukimas esą paveiktų Rumuniją ir Lenkiją.
Šiuo metu Europoje dislokuota apie 70 tūkst. JAV karių, beveik pusė jų – Vokietijoje.
Lietuvoje yra dislokuota JAV rotacinių pajėgų bataliono kovinė grupė.
