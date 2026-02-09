Seimo darbo grupė palaiko siūlymą kurti LRT valdybą

„Sutariame dėl valdybos, kaip organo (įkūrimo – ELTA)“, – posėdžio metu sakė grupės vadovas, Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Darbo grupės nariai taip pat pritarė siūlymui, jog valdybos veiklą prižiūrėtų, jos narius skirtų ir atleistų visuomeninio transliuotojo Taryba.
„Taryba svarsto ir tvirtina LRT valdybos metinę veiklos ataskaitą, valdybos ir generalinio direktoriaus pateiktą informaciją apie veiklą, teikia rekomendacijas valdybai dėl LRT tobulinimo viešojo intereso užtikrinimo požiūriu, viešojo konkurso būdu skiria ir atleidžia valdybos narius, taip pat sprendžia dėl valdybos narių atšaukimo. Tokie buvo opozicijos siūlymai“, – siūlymus posėdžio metu pristatė J. Olekas.
Šiems siūlymams pritarta bendru sutarimu.
Nutarė didinti LRT tarybos narių skaičių
Palaikymo darbo grupėje taip pat sulaukė ir siūlymas iki 15 asmenų padidinti LRT tarybos narių skaičių.
„Susitarėme, kad mes plečiame Tarybą“, – konstatatvo J. Olekas.
Tokius pasiūlymus sausio pabaigoje vykusio posėdžio metu pristatė Mišrios Seimo narių grupės atstovas Artūras Zuokas, pateikęs apibendrintą idėjų LRT valdysenai tobulinti rinkinį.
Tuomet jis taip pat kalbėjo apie poreikį mažinti prezidento deleguojamų LRT tarybos narių skaičių, riboti visuomeninio transliuotojo vadovo kadencijų skaičių. Parlamentaras tikino, jog šie pasiūlymai paremti siekiu sustiprinti LRT nepriklausomumą, skaidrumą ir atskaitomybę.
Seime veikianti darbo grupė toliau svarsto bendrą suvestinį įstatymo pataisų projektą. Suvestinių pataisų LRT įstatymui dokumentas, su kuriuo susipažino ELTA, apima beveik 160 puslapių. Jame surašyti parlamentarų, žiniasklaidos organizacijų ir kitų suinteresuotų šalių pateikti pasiūlymai, kuriuos darbo grupė turi peržiūrėti ir apsvarstyti.
Pastarąjį kartą darbo grupė posėdžiavo praėjusį ketvirtadienį. Tuomet apžvelgta apie penktadalis pasiūlymų.
ELTA primena, kad praėjusių metų gruodį valdantieji siekė skubos tvarka priimti įstatymo pataisas dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos. Opozicijai registravus šimtus komiškų pasiūlymų, pataisų svarstymas parlamente užsitęsė, o sutrikus Seimo Kultūros komiteto vadovo Kęstučio Vilkausko sveikatai, projekto priėmimas neįvyko.
Be to, gruodį vykusiame šalies vadovo, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikime sutarta pristabdyti visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka. Nuspręsta suburti parlamentines frakcijas bei žiniasklaidos organizacijas atstovaujančią darbo grupę, kuri turėtų patobulinti valdančiųjų siūlomą įstatymo variantą. Tą tikimasi padaryti iki vasario 14 d.
Pirminiame valdančiųjų projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT vadovą būtų balsuojama slaptai. Be to, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei pusė Tarybos narių, t. y. bent 7 iš 12.
Projektas sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės bei dalies tarptautinių organizacijų kritikos — prie Seimo vyko protestai, platinta peticija. Žiniasklaidos atstovai ragino valdančiuosius atmesti siūlomas pataisas.
