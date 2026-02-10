A. Vinokuras parduotuvėje sulaukė rusakalbės darbuotojos akibrokšto

Apie nemalonią patirtį Pilaitės „Norfoje“ A. Vinokuras neseniai parašė feisbuke, plačiau apie incidentą papasakojo ir portalui Lrytas.
Į situaciją jau sureagavo „Norfa“ atstovas, pateikęs ir daugiau detalių.
Pagalvojo, kad juokauja
A. Vinokuras Lrytas pirmadienį pasakojo, kad užsukęs į „Norfa“ parduotuvę apsipirkti vienos darbuotojos pasiteiravo, kur rasti norimą prekę.
Klausimą išgirdusi moteris jam visgi atsakė rusiškai.
„Ji man rusų kalba atsakė, kad ten ir ten. Aš supratau, kad ji moka lietuviškai, nes ji puikiai suprato mano klausimą.
Tai aš paskui jos paklausiau: ar jūs kalbate lietuviškai?“ – įvykių eigą prisiminė visuomenininkas ir žurnalistas.
Tačiau darbuotojos atsakas jį apstulbino.
„Ji man sako: žinote, man nuo lietuvių kalbos galvą skauda“, – citavo A. Vinokuras.
Tai, tęsė jis, darbuotoja ištarė be jokio akcento, gana gražia lietuvių kalba.
„Pagalvojau, gal ji juokauja – žinote, kaip būna. Bet kažkaip intonacija man nelabai patiko. Perklausiau dar kartą – galvojau, žmogus pasakys, kad pajuokavo, kad yra labai pavargusi, ar ką nors tokio.
Aš nekreipiau didelio dėmesio, bet tada ji man labai rimtai atsakė dar kartą – kad man skauda galvą nuo lietuvių kalbos.
Tada aš jai pasakiau gal pusiau juokais, nes buvo nejauki situacija: tai gal važiuokite į Rusiją ir nustos galvą skaudėti?“ – pasakojo A. Vinokuras.
Tačiau tuomet „Norfos“ darbuotoja žengė dar toliau – vėl rusų kalba Lietuvą išvadino š*dina.
„Ir man tapo aišku, kad čia yra kažkoks piktybinis dalykas, ir paskui jau nusiunčiau ją į rusų laivą“, – teigė pašnekovas, pridūręs, kad moteris jo atžvilgiu buvo nusiteikusi gana agresyviai.
Pats jis su ja teigė kalbėjęs dalykiškai, nekėlė tono.
A. Vinokuras nespekuliavo, ar darbuotoja yra lietuvė, ar iš kažkur atvykusi, bet esą iš to, ką ji sakė lietuviškai, tikrai skambėjo kaip žmogus, kuris moka ir gana gerai supranta lietuvių kalbą.
Visuomenininkas prisipažino pats neretai padedantis žmonėms susikalbėti, jeigu mato, kad jie stengiasi kalbėti lietuviškai, bet sunkiai sekasi. Kartais pats šiek tiek pakalba angliškai ar rusiškai, jeigu mato, kad to tikrai reikia.
Parduotuvėse ar kitose paslaugų vietose, svarstė jis, tai – gana įprastas dalykas. A. Vinokuras taip pat aiškino, kad dėl lietuvių kalbos prie žmonių įprastai tikrai nesikabinėja.
„Bet šiuo atveju tai buvo gryna antilietuviška pozicija, nepagarba Lietuvai, nepagarba man ir nepagarba visiems. Juo labiau parduotuvei, kuri remia Ukrainą.
„Norfai“ aš neturiu jokių priekaištų, viskas su ja yra gerai – nemanau, kad galima numatyti ar klausinėti, kokios yra žmogaus nuostatos. Bet situacija buvo labai nemaloni“, – sakė A. Vinokuras.
Pasak jo, galbūt būtų galima išvengti tokių dalykų, jeigu aptarnavimno įstaigų darbuotojai pasirašytų po tam tikru įstaigos etikos kodeksu.
„Šiuo atveju tai buvo tiesiog akibrokštas. Konkretus akibrokštas. Viena yra kritikuoti, o kita yra tiesiog rodyti nepagarbą, neapykantą, įžeidinėti šalį, kurioje gyveni.
Jei nepatinka – važiuok į savo šalį“, – svarstė visuomenininkas.
Sureagavo ir „Norfa“
Su šia situacija jau susipažino ir prekybos tinklas, kuriame ir įvyko šis incidentas. „Norfos“ atstovas spaudai Darius Ryliškis Lrytas pateiktame komentare nurodė, kad A. Vinokuro minėta darbuotoja yra valytoja, Baltarusijos pilietė.
Tiesa, pasak D.Ryliškio, moteris aiškino, kad tokių dalykų nekalbėjo, netgi priešingai – teigė, kad pats A. Vinokuras su ja kalbėjo šiurkščiai.
„Liudininkų nėra, kurią nors versiją patvirtinančių įrašų, suprantama, taip pat nėra.
Jei turėtume įrodymų, kad valytoja taip kalbėjo, suprantama, imtumėmės atitinkamų priemonių“, – nurodė „Norfos“ atstovas.
Jis priminė, jog valytoja nėra tos kategorijos darbuotoja, kuri privalėtų bendrauti su pirkėjais valstybine ar kokia nors kita kalba.
„Bet kuriuo atveju, bendrovės administracija informuota apie incidentą. Nemalonu, kad jis įvyko“, – komentavo D.Ryliškis.
Arkadijus Vinokurasrusų kalbaNorfa
Rodyti daugiau žymių