ELTA glaustai: K. Starkevičiaus apsilankymas STT ir kompensacijos Kapčiamiesčio gyventojams

LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Teisėsaugai tęsiant tyrimą dėl galimos korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, Kazys Starkevičius lankėsi STT. Po pirmadienį vykusių kratų narystę konservatorių partijoje sustabdęs parlamentaras buvo atvykęs apklausai – tiek jis, tiek Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis prokuroro nutarimu bus apklausti kaip specialieji liudytojai. Savo ruožtu S. Skvernelio vadovaujamos partijos nariai tikino pasitikintys politinės jėgos lyderiu. Partijos vicepirmininkas Virginijus Sinkevičius sakė, jog būtent todėl nenorima priimti skubių sprendimų partijos lyderio atžvilgiu. Be to, jis akcentavo, kad įtarimai S. Skverneliui iki šiol nėra pareikšti.
Už vaikų tvirkinimą kalėti nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus baudžiamojoje byloje Lietuvos apeliacinis teismas uždarame posėdyje apklausė tris liudytojus. Nuteistasis viliasi, kad į duotus parodymus teisėjų kolegija atsižvelgs. K. Bartoševičiaus advokatas Olegas Šibkovas žurnalistams sakė, kad teismo prašė apklausti daugiau liudytojų, išreikalauti daugiau papildomos informacijos, bet teismas šio prašymo netenkino. Įrodymų tyrimas byloje baigtas, kitą posėdį, kuris vyks kovo 5 dieną, bus klausomasi baigiamųjų kalbų – per jas pasisakys prokuroras, advokatai, vėliau nuteistajam bus suteiktas paskutinis žodis.
Kapčiamiesčio poligono teritorijoje esančių sodybų savininkams bus skiriamos papildomos 52 tūkst. eurų kompensacijos. Kaip antradienį pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, ši kompensacija skirta tam, kad būtų atliepti minėtoje teritorijoje gyvenančių arba ten turtą turinčių asmenų poreikiai. Tuo metu už miško sklypą papildomai bus skiriama beveik 6 tūkst. eurų kompensacijos. Savo ruožtu mokymų teritorijoje esančių sodybų savininkai per penkerius metus galės apsispręsti, parduoti savo turtą ar likti gyventi. Jiems papildoma kompensacija sieks 25,3 tūkst. eurų. Visais atvejais turtas bus vertinamas nepriklausomų ekspertų, o kompensacijos, neskaitant papildomos, dydis bus pasirenkamas pagal atkuriamąją ar lyginamąją turto vertę.
Vilniaus apygardos teismas atvertė riaušių prie Seimo bylą, kurioje bus nagrinėjami apeliaciniai skundai. Teismas yra sulaukęs daugiau nei 60 skundų. Dalis nuteistųjų jais siekia išteisinimo, o prokuratūra prašo sugriežtinti anksčiau nuteistiesiems skirtas bausmes. Pernai rugsėjį Vilniaus miesto apylinkės teismas šioje byloje iš 87 kaltinamųjų 84 pripažino kaltais dėl riaušių, du asmenys buvo išteisinti. Recidyvistais nutarta pripažinti 17 kaltinamųjų.
Seimo pirmininko Juozo Oleko suburta Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) valdyseną peržiūrinti darbo grupė prašys parlamento valdybos pratęsti įstatymo projektui parengti skirtą laiką. Paruoštas išvadas bei pasiūlymus darbo grupė parengti planavo iki vasario 14 dienos. Vis tik, Seimo vadovo teigimu, šio laiko neužteks kokybiškai apžvelgti visus siūlymus. LRT valdyseną tobulinanti darbo grupė antradienį apžvelgė siūlymus, kaip turėtų veikti atskiras visuomeninio transliuotojo valdymo organas – LRT valdyba. Darbo grupės nariai bendru sutarimu nutarė, kad visuomeninio transliuotojo valdybą sudarytų penki Tarybos atrinkti nariai. Šias pareigas jie galėtų eiti vieną kadenciją, kuri truktų penkerius metus.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nagrinėti, ar „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Klausimų kilo po praėjusią savaitę paviešintos informacijos, kad 2024 m. politikas partijai nuomojo savo automobilį ir šių sandorių nedeklaravo privačių interesų deklaracijoje. VTEK vertins, ar R. Žemaitaitis nepažeidė įstatymo, įpareigojančio vengti interesų konflikto bei deklaruoti sandorius, kurių vertė viršija 3 tūkst. eurų – automobilio nuomos sutartis per mėnesį siekė daugiau nei 3,1 tūkst. eurų. VTEK taip pat nusprendė nepradėti tyrimo dėl R. Žemaitaičio pavaduotojos partijoje Daivos Petkevičienės, kuri taip pat nuomavo automobilį partijai. Komisija teigia, jog šiuo atveju tam nėra teisinio pagrindo.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dėl baltarusiškų trąšų tranzito per Lietuvos teritoriją atnaujinimo vyksta įvairios diskusijos. Anot jo, šis klausimas yra sudėtingas, jį sprendžiant reikia atsižvelgti ne tik į nacionalinius interesus, bet ir į Europos Sąjungos (ES) sprendimus bei į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) vykdomą politiką. M. Sinkevičius neslėpė, jog uždaroje aplinkoje tarp Lietuvos politikų vyksta įvairios diskusijos dėl tranzito atnaujinimo, tačiau nėra tikras, kad jos virs veiksmais. Šiuo metu baltarusiškų kalio trąšų tranzitą draudžia Lietuvos nacionaliniai ribojimai, taip pat ES ir JAV sankcijos.
Pranešta, kad šią savaitę Regionų administracinis teismas atvertė bylą, kurioje nagrinėjamas bendrovės „Olympic Casino“ skundas dėl Lošimų priežiūros tarnybos (LPT) skirtos beveik 8,4 mln. eurų baudos. Lošimų bendrovė pripažinta netinkamai vykdžiusi pinigų plovimo prevenciją buvusio kliento Šarūno Stepukonio lošimų metu – skelbta, kad 2016–2021 metų laikotarpiu buvęs „Baltcap“ fondo partneris pralošė dešimtis milijonų eurų, kuriuos pasisavino iš fondo įmonių, dėl to šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas. Pareiškėjos „Olympic Casino“ prašymu bylos medžiaga pripažinta nevieša, byla bus nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose – jie paskirti kovo 23 d. ir balandžio 28 d.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
JAV ketina europiečiams perduoti dvi iš pagrindinių NATO vadaviečių. Šaltinių teigimu, planuojama, kad iki tol JAV admirolų vadovautos vadavietės Italijos mieste Neapolyje ir JAV Virdžinijos valstijos mieste Norfolke bus perduotos europiečių karininkų žiniai. Visgi, pagal šį planą JAV perimtų vadovavimą trims šiek tiek mažesnės reikšmės, bet operacijoms labai svarbioms vadavietėms: sąjungininkų oro, jūrų ir sausumos pajėgų. Teigiama, kad šiuo ėjimu įgyvendinamas JAV prezidento reikalavimas, jog Europos šalys prisiimtų didesnę atsakomybę už savo pačių saugumą ir atliktų svarbesnį vaidmenį Aljanso karinėje vadovybėje.
„Transparency International“ įspėjo, kad demokratinėse pasaulio šalyse padėtis korupcijos požiūriu prastėja, ir pareiškė, kad JAV pagal 2025 m. korupcijos suvokimo indeksą pasiekė žemiausią lygį istorijoje. Organizacija JAV atžvilgiu išreiškė susirūpinimą dėl „veiksmų, nukreiptų prieš nepriklausomas nuomones ir kenkiančių teisėtvarkos nepriklausomumui“. Jos teigimu, Donaldo Trumpo administracijos mažinama pagalba užsienyje taip pat susilpnino pasaulinę kovą su korupcija. JAV indeksas sumažėjo iki 64 balų, o pasaulinis vidurkis – 42 balai – yra žemiausias per daugiau nei 10 metų. Blogiausiai Europos Sąjungoje pasirodė Bulgarija ir Vengrija – jos abi surinko tik po 40 balų. Lietuva šiame 182 pasaulio valstybių reitinge su 65 balais užima 28-ą vietą.
Taivanas pranešė su Lietuva nediskutavęs dėl galimo savo atstovybės Vilniuje pavadinimo keitimo. Taivaniečių atstovybė Vilniuje buvo atidaryta 2021 m., o iškart po to Kinija Lietuvai įvedė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas. Lietuvos ministrė pirmininkė šį sprendimą praėjusią savaitę vadino klaida ir netrukus sulaukė reakcijos iš Pekino, išreiškusio viltį, kad Lietuva „nedelsdama ištaisys savo klaidą“. Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Taivano užsienio reikalų ministerijos atstovas antradienį pabrėžė, kad jo šalis ir Lietuva yra partnerės, kurias sieja bendros demokratinės vertybės, o Taivaniečių atstovybės atidarymas Lietuvoje buvo abipusio sutarimo klausimas. Taivano žiniasklaida citavo praėjusią savaitę ten apsilankiusį LR Seimo narį Ruslaną Baranovą, teigusį, kad nors atstovybės pavadinimas „taktinė klaida“, tačiau tame „nėra nieko blogo“ ir šiuo klausimu „niekas nesikeičia“.
Izraelio ministro pirmininko vizito JAV išvakarėse Iranas prakalbo apie destruktyvią šio dvišalio susitikimo įtaką diplomatijai ir Artimųjų Rytų regionui. Atsinaujinusių Vašingtono ir Teherano derybų kontekste Iranas įvardijo Izraelį kliūtimi diplomatiniams procesams regione. Benjaminas Netanyahu, savo ruožtu, pareiškė Vašingtone teiksiantis pirmenybę vykstančioms dvišalėms derybos su Iranu, siekdamas griežtesnės Donaldo Trumpo pozicijos Teherano balistinių raketų programos atžvilgiu. Analitikų teigimu, Izraelio ministras pirmininkas itin skeptiškai vertina bet kokį susitarimą su Iranu ir pageidautų, kad JAV prezidentas rimčiau svarstytų karinių smūgių Iranui galimybę.
