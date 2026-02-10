Lietuvos dienaAktualijos

J. Olekas teikia V. Jocio kandidatūrą į Etninės kultūros globos tarybos pirmininkus

2026 m. vasario 10 d. 12:43
Seimo pirmininkas Juozas Olekas teikia istoriko Virginijaus Jocio kandidatūrą į Etninės kultūros globos tarybos pirmininkus.
V. Jocys šiuo metu yra Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas. Jį delegavo Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos taryba. Tiesa, jis šias pareigas ėjo 2014–2018 metais.
Nuo 2022 metų tarybai vadovauja humanitarinių mokslų daktarė Dalia Urbanavičienė. V. Jocys yra istorikas, restauratorius, kraštotyros leidinių rengėjas ir leidėjas.
Už mokslinę, kultūrinę veiklą V. Jocys 2008 m. apdovanotas Žemaičių šlovės žvaigžde. Etninės kultūros globos taryba – Seimo ir Vyriausybės ekspertė ir patarėja etninės kultūros valstybinės globos ir politikos klausimais.
Seimo nutarimu tvirtinamą Tarybą sudaro 21 narys.
 
