Lietuva Korupcijos indekse per metus pakilo keturiomis pozicijomis

Lietuvai buvo skirti 65 balai iš 100 galimų. Tarp viso pasaulio šalių Lietuva užima 28 vietą, o Europos Sąjungos (ES) kontekte – 12 poziciją. ES šalių vidurkis siekia 62 balus.
„Lietuvos KSI balas rodo, kad stabiliai išlaikome savo poziciją – tai gera žinia. Tačiau jei norime pasiekti užsibrėžtus tikslus ir stiprinti valstybės atsparumą, neužtenka turėti strategijų ir planų „ant popieriaus“. Antikorupcija turi būti ir apie konkrečius veiksmus praktikoje – aiškią atsakomybę, realiai taikomas taisykles ir pamatuojamą rezultatą. Ypač priimant politinius sprendimus ir leidžiant viešąsias lėšas“, – pranešime cituojama „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovė Ingrida Kalinauskienė.
Pirmąją vietą pasaulyje ir toliau užima Danija, surinkusi 89 balus. Tarp geriausiai įvertintų šalių taip pat yra Suomija (88 balai), Singapūras (84 balai), Naujoji Zelandija (81 balas) ir Norvegija (81 balas).
Kaimyninių valstybių rezultatai skiriasi: Estija surinko 76 balus ir užėmė 12 vietą, Latvija – 60 balų ir 37 vietą, Lenkija – 53 balus ir 52 vietą.
Tuo metu Baltarusijai skirtas 31 balas ir 124 vieta, o Rusijai – 22 balai ir 157 pozicija.
Korupcijos suvokimo indeksas yra vienas garsiausių pasaulyje korupcijos suvokimo tyrimų, vertinančių korupcijos mastą viešajame sektoriuje. Vertinimas atliekamas 0–100 balų skalėje, kurioje 0 reiškia labai korumpuotą, o 100 – visiškai nekorumpuotą valstybę.
Lietuva iki 2033 metų siekia KSI vertinime turėti 74 balus.
