M. Sinkevičius: prielaidų susitikimui su Baltarusija kol kas nėra, bet tai nėra atmestina

„Kol kas tam prielaidų nėra. Bet sakau, nėra taip, kad visiškai totaliai tai atmestina kaip galimybė. Nebūtinai viceministrų lygyje, gali būti ir žemesnio rango diplomatai, kurie gali išeiti į kontaktą“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė M. Sinkevičius.
„Pokalbio turiniai gali labai skirtis. Ar tas susitikimas yra dabar svarstytinas vasarį, kovą? Aš abejoju. Bet kad pasakyti, jog tai visiškai tabu perspektyvoje, aš negaliu. Šiaip jau diplomatai ir užsienio politika yra apie kalbėjimą, ne apie tylą“, – akcentavo socialdemokratas.
Pasak jo, prie tokio svarstymo būtų galima grįžti tik po to, jeigu būtų pratęstos sankcijos Baltarusijai.
„Manau, kad tik tada galima grįžti prie to klausimo. Bet vėlgi, sudėtinga per kelias minutes atskleisti požiūrį, nes tai yra subtilus, delikatus klausimas, kuriame dalyvauja Europos Sąjunga (ES), kuriame suinteresuota, veikianti ir siekianti pokyčių šalis – Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Mes turime čia subalansuotą politiką vykdyti“, – kalbėjo socialdemokratų lyderis.
„Esmė turbūt viso to pasakymo ir atsakymo, kad mes turime veikti iš nacionalinio saugumo perspektyvos. Ekonominiai dalykai – trąšos, tranzitai, visa kita – yra antraplanis dalykas. Saugumo dedamoji yra esmė“, – tęsė politikas.
Praėjusią savaitę Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas užsiminė apie neva galimą Lietuvos ir Baltarusijos viceministrų lygio susitikimą. Tiesa, vėliau politikas šią poziciją patikslino, patikindamas, jog tokių svarstymų dabar nėra.
Savo ruožtu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė šią savaitę teigė, jog tęsiantis Baltarusijos hibridinei atakai prieš Lietuvą, ji nemato galimybių gerinti santykių su Minsku.
Tuo metu prezidentas G. Nausėda sakė būsiantis „tarp tų, kurie tvirčiausiai reikalaus sankcijų pratęsimo“ Baltarusijai.
ELTA primena, kad pernai lapkritį, neveikiančiame Lavoriškių pasienio kontrolės punkte įvyko Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių ekspertinio lygio susitikimas. Abiem pusėms atstovavo valstybių sienos apsaugos žinybų vadovų pavaduotojai Donatas Škarnulis ir Romanas Podlinevas.
Susitikimo metu Baltarusijos pusė buvo paraginta imtis aktyvių veiksmų stabdant meteorologinių oro balionų kontrabandą oru, taip pat aptartos pasienio kontrolės punktų uždarymo Lietuvos pusėje priežastys ir būtinybė Baltarusijai kuo greičiau išspręsti šalyje įstrigusių Lietuvos vilkikų grįžimo klausimą.