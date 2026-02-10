M. Sinkevičius sako, kad socdemai negali prisiimti atsakomybės už abejotinus R. Žemaitaičio ryšius

„Jie pagal savo vertybes, pagal savo supratimą, pagal savo nusistatymą gali įsivertinti savo lyderio veiklą, kaip jie vertina, ar jiems tai tinka ir priimtina, kokius jie signalus gauna iš savo rinkėjų, ar jiems tai visiškai normali praktika, ar tai, vis tiktai, kelianti klausimų praktika. Supliusuoti, kad „Nemuno aušros“ lyderio veikla, kontaktai, ryšiai, santykiai su abejotinos reputacijos piliečiais, jo paties veikla su automobilio nuoma ar panašiai, yra lygu socialdemokratams, persiduoda pilna apimtimi socialdemokratams – aš taip nevertinčiau“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė M. Sinkevičius.
Jis aiškino, kad pastaruoju metu LSDP linkusi ir nori kaip įmanoma mažiau reaguoti ir komentuoti R. Žemaitaičio veikimo formas, pasisakymų turinį.
„Aišku, esame išprovokuoti, nes tie pasisakymai įprastai yra reakcingi. Bet sutapatinti mus su „Nemuno aušra“, aš manau, kad yra nepelnyta ir tikrai neatspindi to turinio, kad socialdemokratai yra politinė jėga, turi savo politinę programą, turi savo politinius lyderius, už kurių elgesį mes ir priimame atsakomybę. Bet už „Nemuno aušros“ atstovų, vadovų elgesį prisiimti atsakomybę ir sakyti, kad tai yra tapatu, manau, kad neišeina“, – pažymėjo M. Sinkevičius.
Kaip skelbta, komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino nuotrauka, kurioje buvo užfiksuotas R. Žemaitaitis kartu su A. Perminu.
Vėliau paaiškėjo, kad ryšių su kriminalinio pasaulio veikėju, pravarde Šūdmaišis, turi ir kiti partijos nariai – A. Perminą pažįsta ir „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius.
Reaguodamas į galimus partijos narių ryšius, prezidentas G. Nausėda antradienį sakė, jog tai rimta problema. Jis taip pat pabrėžė, jog šis faktas gali mesti kriminalinį šešėlį ir ant visos koalicijos, jeigu nebus atsakyti visi kilę klausimai.
Tuo metu Seimo vadovas Juozas Olekas teigė, jog R. Žemaitaičio ryšius su A. Perminu teks pasiaiškinti.
Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad „Nemuno aušra“ nuomavosi automobilius iš R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės.
Pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.
Pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ taip pat nurodė, jog tai galimai nėra vienintelė tokia „Nemuno aušros“ sutartis. 2024 m. kovo 12–lapkričio 13 dienomis galiojo dar viena automobilio nuomos sutartis už daugiau nei 18 tūkst. eurų arba 2,2 tūkst. per mėnesį. Automobilį partijai nuomojo „aušrietė“ D. Petkevičienė.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nurodė, jog pirmąsias indikacijas apie politinės partijos automobilių nuomos situaciją gavo praėjusių metų rugsėjį. Anot institucijos atstovės Indrės Ramanavičienės, šiuo metu aiškinamasi, ar galėjo būti piktnaudžiaujama politinės partijos finansais.
VRK pateiktoje „Nemuno aušros“ 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimą atlikusio auditoriaus išvadoje nurodyta, kad politinė partija į finansines ataskaitas neįtraukė išlaidų už jos pirmininko R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos D. Petkevičienės automobilių nuomą.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) informaciją žada svarstyti artimiausiame posėdyje.
Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)socialdemokratai
Rodyti daugiau žymių