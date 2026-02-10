Po skandalingų STT kratų prakalbo ir M. Sinkevičius

„Žinių radijo“ laidoje „Pozicija“ M. Sinkevičius kalbėjo, kad nors už lango – šalta žiema, savaitė dėl politinių įvykių bus tikrai šilta.
Situacija jam pačiam, prisipažino socialdemokratas, netikėta, nes paliesti labai žinomi politikai, bet išankstinių vertinimų ir išvadų M. Sinkevičius kol kas vengia.
„Tai nėra kažkokie regionų ar lokalūs politikai, tai iš tikrųjų, matyt, kaip ir visuomenei, taip ir mums kyla daug neatsakytų klausimų, į kuriuos turbūt atsakys tyrimas, ir tam reikia laiko.
Žinote, čia turbūt būtų puiki proga moralizuoti, aiškinti ir taip tiesiai ar tarp eilučių džiaugtis kažkuo, bet čia tikrai nėra kuo džiaugtis – ta situacija nemaloni, nes turbūt kerta pasitikėjimą visuomenėje politinėmis partijomis, politiniais lyderiais, ir norisi kaip įmanoma greičiau tų atsakymų, kas vis tik buvo padaryta, kokios nusikalstamos veikos, jeigu jos buvo padarytos“, – aiškino M. Sinkevičius.
LSDP pirmininko teigimu, politikams taip pat galioja nekaltumo prezumpcija, todėl dar, kartojo jis, reikia šiek tiek kantrybės.
„Bet tie pirmieji procesiniai veiksmai, matyt, visgi indikuoja, kad situacija yra rimta“, – svarstė M. Sinkevičius.
Anot jo, tai, kad ši tema dabar bus dėmesio centre, dar nereiškia, kad socialdemokratai, kalbėdami apie koaliciją, Vyriausybę, apie valdančiąją daugumą ir stabilumą valstybėje, pasinaudos proga negrįžti prie tų temų, kurios yra svarbios.
„Koaliciniai santykiai, darbas koalicijoje, įvairūs įvykiai ir situacijos, liečiančios mūsų koalicijos partnerius, jos niekur nepadingo – matyt, tiesiog gal nublanko prieš šio pirmadienio ryto įvykius, bet tai nereiškia, kad prie jų nebus grįžtama“, – pabrėžė M.Sinkevičius.
Kaip skelbta, tirdama itin didelio masto korupcijos bylą STT pirmadienį atliko kratas Seime bei abiejų politikų gyvenamosiose vietose.
Tiek K. Starkevičius, tiek S. Skvernelis bus apklausti kaip specialieji liudytojai.
Demokratų lyderis žurnalistams pirmadienį sakė esantis ramus, teigė, jog nieko nusikalstamo nepadarė. Tuo metu K. Starkevičius pranešė laikinai stabdantis narystę TS-LKD.
Primename, kad pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų.
Pirmadienį prokuroras A. Urbelis patvirtino, jog šiame tyrime įtariamųjų skaičius padidėjo iki 14 asmenų.
A. Urbelis, paklaustas, ar vienas iš įtariamųjų yra anksčiau už cigarečių kontrabandą teistas Marjanas Taraškevičius, teigė tokios informacijos negalintis nei patvirtinti, nei paneigti.
Kaip anksčiau skelbė teisėsauga, ikiteisminio tyrimo turimais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už šių krovinių gabentojams Valstybinės augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Tarp įtariamųjų – dabar jau pareigų nušalintas Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Jurijus Kornijenka, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Jiems pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo organizuotoje grupėje. Įtarimai dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu veikiant organizuotoje grupėje taip pat pareikšti ir 7 privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 milijonas eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Mindaugas SinkevičiusSaulius SkvernelisKazys Starkevičius
Rodyti daugiau žymių