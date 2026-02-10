Seimo narys Giedrius Drukteinis pradeda projektą-iniciatyvą „Lietuvos Paukščių Takas“

Šiandien Seimo narys Giedrius Drukteinis Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) valdybos posėdyje šalies miestų ir rajonų merams pristatys savo naują projektą-iniciatyvą „Lietuvos Paukščių Takas“, kviesdamas juos įsitraukti į žymių su Lietuva susijusių žmonių atminimo įprasminimą memorialinėmis formomis.
G. Drukteinis yra sudaręs 130-ies asmenybių sąrašą, į kurį įtraukti iškilūs meno, politikos, sporto, verslo ir kitų sričių atstovai – nuo Holivudo ar teatro scenos žvaigždžių iki Nobelio premijos laureatų ir valstybių vadovų, turinčių tiesioginių sąsajų su Lietuva.
„Kertinis sąrašo sudarymo kriterijus yra „žinomi visame pasaulyje“. Žinias apie mūsų garbingą, veiklią ir lietuvybę išlaikiusią bei puoselėjančią išeiviją svarbu papildyti išsamia informacija apie ypatingai nusipelniusius ir pripažintus žmones, kuriuos su Lietuva sieja įvairūs saitai. Tikiu, kad jų įamžinimas mūsų šalyje yra ne tik labai prasmingas, bet ir duos tiesioginės naudos“, – sako iniciatyvos sumanytojas G. Drukteinis.
Anot jo, projektu siekiama trijų tikslų. Pirmasis – kultūrinis-edukacinis: išsaugoti, naudoti ir plėsti Lietuvos intelektualinį istorinį paveldą, puoselėjant istorinę atmintį, pilietiškumą ir suteikiant įkvėpimo jaunajai kartai. Antrasis – edukacinis-ideologinis: sustiprinti Lietuvos savimonę, pabrėžiant tai, kad su mūsų šalimi susiję žmonės buvo įvairių tautinių bendrijų atstovai, kurie kūrė reikšmingą palikimą mokslo, technologijų, kultūros, meno, politikos, teisės, ekonomikos, socialinių judėjimų bei kitose srityse. Trečiasis – rinkodara: suteikti papildomą stimulą šalies reputacijai ir patrauklumui ugdyti, skatinti turizmą.
Užsienyje, o fragmentiškai – ir Lietuvoje, jau egzistuoja panašios garsių asmenybių įamžinimo iniciatyvos. Lenkijoje, Krokuvoje, veikia „Lenko parkas“ („Park im. Henryka Jordana“), kuriame stovi iškiliausių lenkų tautos atstovų biustai. Švedijoje, Stokholmo Arlandos oro uosto atvykimo salėje, eksponuojama nuotraukų paroda „Welcome to my hometown“, pristatanti žymius su Švedija susijusius asmenis.
„Pas mus, Lietuvoje jau yra įrengti mažiausiai penki memorialai pasaulinio garso išeiviams ir jų palikuonims: rašytojui, romano „Rugiuose prie bedugnės“ autoriui J. D. Salingeriui Sudarge, Šakių rajone, moterų krepšinio pradininkei Sendai Berenson Abbott Alytaus rajone, Holivudo aktoriui Laurence’ui Harvey Joniškyje, džiazo muzikantui Louisui Armstrongui Vilkijoje, Kauno rajone, ir Lenkijos patriarchui Józefui Piłsudskiui Zalave, Švenčionių rajone“, – vardija G. Drukteinis.
Pasak iniciatyvos sumanytojo, jau sukaupta nemažai patirties tokiai veiklai.
„Su Vilniaus universiteto istorijos profesoriumi Alfredu Bumblausku jau gerus 20 metų įvairiausiomis formomis diskutuojame apie iškilius Lietuvos palikuonis. Lietuvos žiniasklaida taip pat yra sukaupusi nemažai informacijos apie tokias asmenybes. Bet svarbiausia – asmeninis ir institucinis entuziazmas, kuo platesnis akademinės bendruomenės ir plačiosios visuomenės
įsitraukimas į tokią iniciatyvą, jos prasmingumo suvokimas – pradedant VšĮ „Kultūrinės ir istorinės atminties fondu“, kuris yra inicijavęs memorialų atsiradimą (tokių kaip Alytaus ir Šakių rajonuose), ir baigiant kai kuriais regioniniais kraštotyros muziejais, turizmo centrais bei kultūrinėmis bendruomenėmis, kurios prisidėjo prie šio sąrašo formavimo ir pildymo“, – pažymi G. Drukteinis.
Pasak parlamentaro, šiuo metu sąrašas tebėra sudarymo stadijoje. Artimiausiu metu planuojama kreiptis į lietuvių bendruomenes įvairiose šalyse, siekiant toliau kaupti istorines žinias apie mūsų šalies palikuonių veiklą ir nuopelnus.
Projekto sumanytojas ketina kreiptis į visuomenę prašydamas teikti pasiūlymus, pasidalinti savo įžvalgomis ar išsakyti kritiką, nes toks sąrašas, pasak G. Drukteinio, „yra ne mano, o visos šalies nuosavybė“.
„Kandidatų atrinkimo kriterijai kol kas interpretuojami lanksčiai („istorinės Lietuvos“ kontūru pasirinktos Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės sienos), laikantis tokio principo: asmuo ar bent kuris vienas iš jo protėvių yra gimę Lietuvoje; asmuo yra gyvenęs, dirbęs ar vykdęs politinę, meninę veiklą Lietuvoje; asmens veikla paveikė Lietuvos kultūrinę politinę raidą; asmuo yra žinomas pasaulio, Amerikos, Europos ar konkrečios valstybės mastu“, – paaiškina G. Drukteinis.
Planuojama, kad galutinį sąrašą tvirtins istorikai ir kultūros paveldo specialistai. Sudarius galutinį sąrašą (paliekant galimybę jį nuolat plėsti), planuojama surengti kultūros, švietimo ir paveldo specialistų simpoziumą šia tema.
G. Drukteinio vertinimu, „enciklopediškai, genealogiškai ar akademiškai pagrįsti sąraše minimų asmenų sąsajas su Lietuva – itin ambicingas ir daug pastangų pareikalausiantis uždavinys. Atrodytų, lyg ir užtenka žinoti, kad Bobo Dylano senelis buvo kilęs iš Lietuvos, tačiau tada reikia atsakyti, „iš kurios Lietuvos vietos“ ir „kiek tos Lietuvos buvo jo gyvenime“.
Tik turint tvirtus ir nenuginčijamus įrodymus ar bent jau visuotinį konsensusą, bus galima pereiti prie kito projekto etapo – vizualinių memorialo variantų kūrimo ir fizinio įgyvendinimo. Kol kas anksti svarstyti, kaip toks memorialas gali atrodyti – ar tai bus parkas, ar muziejus, ar kūrybinė erdvė su 3D instaliacijomis, ar tiesiog foto nuotraukų galerija – tegu formą išrenka architektai ir dizaino specialistai, atsižvelgdami į pasirinktą vietą ir pasirinktos idėjos įgyvendinimo galimybes“, – sako projekto sumanytojas, parlamentaras G. Drukteinis.
Garsių pasaulyje išeivių iš Lietuvos, jų palikuonių, bei kitų įvairia veikla su Lietuva susijusių asmenųĮamžinimo sąrašas (preliminarus) POP SCENA:
1. Bob Dylan (dainininkas, Nobelio premijos laureatas) 2. Anthony Kiedis („Red Hot Chili Peppers“ dainininkas) 3. Brandon Flowers („The Killers“ dainininkas) 4. Pink (dainininkė) 5. Leonard Cohen (dainininkas) 6. Brian Epstein („The Beatles“ vadybininkas) 7. Philip Glass (kompozitorius) 8. Phil Rudd (AC/DC būgnininkas) 9. Jerry Siegel („Superman“ herojaus bendraautorius) 10. Antanas Kazimieras Žemaitis (gitarų gamintojas) 11. Louis Armstrong (džiazo dainininkas, muzikantas) 12. Lena Valaitis (Vokietijos šlagerių atlikėja, II-os vietos Eurovizijoje laimėtoja)
MENAI IR TEATRAS:
1. George Maciunas (vienas iš „Fluxus“ judėjimo pradininkų) 2. Jonas Mekas („Dienoraštinio kino“ žanro pradininkas) 3. John Gielgud (Britanijos teatro grandas) 4. Jascha Heifetz (smuikininkas virtuozas) 5. Leopoldas Godovskis (pianino virtuozas) 6. Boris Schatz („Izraelio menų tėvas“) 7. Marc Chagall (dailininkas) 8. Maja Pliseckaja (balerina) 9. Michal Oginski (kompozitorius) 10. Sonia Gaskell (Nyderlandų baleto akademijos įkūrėja) 11. Stanisław Moniuszko (kompozitorius)
HOLLYWOOD/BROADWAY
1. Ruta Kilmonytė-Lee (aktorė) 2. Charles Bronson – Kazimiras Bučinskis (aktorius) 3. Jason Sudeikis (aktorius) 4. Laurence Harvey (aktorius) 5. Robert Zemeckis (režisierius) 6. John C. Reilly (aktorius) 7. Sean Penn (aktorius) 8. William Shatner (aktorius, „Star Trek“ seriale „Captain Kirk“) 9. Curly Howard („Three Stooges“ aktorius) 10. Moe Howard („Three Stooges“ aktorius) 11. Shemp Howard („Three Stooges“ aktorius) 12. Al Jolson (aktorius) 13. Sacha Baron Cohen (aktorius, „Boratas“) 14. David Suchet (aktorius, „Hercules Poirot“) 15. Michel Hazanavicius (režisierius) 16. Woody Allen (režisierius) 17. Mel Blanc (įgarsintojas) 18. Bill Crystal (aktorius) 19. Robert Downey Jr. (aktorius) 20. David Brenner (komikas) 21. Joanna Shimkus (aktorė) 22. Walter Matthau (aktorius) 23. Ann Jillian (aktorė) 24. Kaz Garas (aktorius) 25. Louis B. Mayer (MGM studijos įkūrėjas) 26. Jacques Sernas – Jokūbas Šernas (Prancūzijos aktorius) 27. Ingeborga Dapkūnaitė (aktorė) 28. Andrzej Wajda (režisierius) 29. Dalia Ibelhauptaitė (režisierė)
POLITINIAI VEIKĖJAI/KARVEDŽIAI
1. Emma Goldman („JAV anarchizmo motina“) 2. Antanas Mockus (Kolumbijos sostinės Bogotos meras) 3. Michael Bloomberg (politika) 4. Joe Slovo (Pietų Afrikos Respublikos komunistų partijos vadovas, anti-aparteido aktyvistas) 5. Józef Piłsudski (Lenkijos patriarchas) 6. Tadeusz Kosciuszko (Lenkijos nacionalinio išsivadavimo lyderis) 7. Valerijonas Vrublevskis (Paryžiaus Komunos generolas) 8. Romualdas Marcinkus (II pasaulinio karo dalyvis, RAF pilotas, knygų ir filmo herojus) 9. Peter Michael Moncy (Moncevičius) (JAV karo laivyno admirolas, „už didvyriškumą“ apdovanotas aukščiausiu medaliu – „Navy Cross“) 10. Frederick Edward Bakutis (JAV karo laivyno kontradmirolas, jo vardu pavadintas kranto ruožas Vakarų Antarktidoje) 11. Frank Simokaitis (II pasaulinio karo dalyvis, JAV karo aviacijos generolas majoras) 12. Marija Veronika Klimkevičiūtė (pirmoji pasaulyje karo slaugė-moteris, JAV pilietinio karo dalyvė) 13. Gabriel Narutowicz (pirmasis Lenkijos respublikos prezidentas) 14. Emilia Plater (1831 metų sukilimo simbolis) 15. Boris Johnson (Britanijos premjeras) 16. Alexander Bruce Bialaski (pirmasis FTB direktorius) 17. Helen Suzman (aktyvi anti-aparteido veikėja Pietų Afrikoje) 18. Rolandas Welenskis (Rodezijos ir Njasalendo federacijos premjeras) 19. Romos popiežius Jonas Paulius II (motina lietuvė) 20. Jogaila (pirmasis XV amžiaus didžiausios Europos valstybės karalius) 21. Benjamin Netanjahu (Izraelio premjeras) 22. Ehud Barak (Izraelio premjeras) 23. Menachem Begin (Izraelio premjeras) 24. Ariel Sharon (Izraelio premjeras, karvedys) 25. Meir Vilner (Izraelio Nepriklausomybės akto signataras, Izraelio komunistų partijos vadovas) 26. David Wolffsohn (pasaulio sionistų lyderis, dabartinės Izraelio vėliavos autorius) 27. Abba Eban (Izraelio užsienio reikalų ministras)
LITERATŪRA (be NOBELIO PREMIJOS LAUREATŲ – atskiras skyrius)
1. Romain Gary (rašytojas) 2. J.D. Sallinger (rašytojas) 3. Aleksandras Karolis Kuršius – pirmasis oficialus Niujorko (Naujojo Amsterdamo) mokytojas, pirmosios Niujorko gimnazijos vadovas 4. Martinas Radtkė (Niujorko viešosios bibliotekos patronas) 5. Adam Mickiewicz (poetas) 6. Motiejus Kazimieras Sarbievijus (populiariausias XVII amžiaus Europos poetas) 7. Algis Budrys (JAV rašytojas-fantastas, pirmasis, įkvėpęs Stepheną Kingą, kuris jį mini savo knygoje „Apie rašymą“)
SPORTAS
1. Vitas Gerulaitis (tenisas) 2. Johnny Unitas (amerikietiškas futbolas) 3. Jack Sharkey (boksas) 4. Senda Berenson Abbott (moterų krepšinio pradininkė, oficialių moterų krepšinio taisyklių autorė) 5. Rose Gertrude Namajunas (MMA kovotoja) 6. Johnny Podres (Jonas Poderis) („Brooklyn Dodgers“ beisbolo komandos narys, keturiskart „World Series“ čempionas) 7. Bill Burke (Burkauskas ) – pasaulio golfo turnyro „US Open“ čempionas 8. Joe Balsis (pasaulio amerikietiškojo biliardo čempionas) 9. Jean Balukis (Balukas) – viena garsiausių pasaulio moterų biliardo žaidėjų 10. Antanas Guoga – pasaulinės klasės pokerio žaidėjas, daugkartinis turnyrų nugalėtojas 11. Markas Cugganas (NBA Dallas „Mavericks“ komandos savininkas)
ŽYDŲ PALIKIMAS
1. Vilniaus Gaonas (filosofas) 2. Abraham Mapu (pirmosios hebrajiškos knygos leidėjas) 3. Eliezer Ben-Jehuda (hebrajų kalbos atkūrėjas) 4. Abrahamas Suckeveris (poetas) 5. Lea Goldberg (poetė, Izraelio nacionalinės premijos laureatė)
NOBELIO PREMIJOS:
1. Czeslaw Milosz (literatūra) 2. Sydney Brenner (medicina) 3. Nadine Gordimer (literatūra) 4. Daniel Kahneman (psichologija) 5. Robert Shiller (ekonomika) 6. Saul Bellow (literatūra) 7. Bernard Lown (medicina, vienas iš defribiliatoriaus sukūrėjų) 8. Aaron Klug (chemija) 9. Andrew V. Schally (medicina)
MOKSLAS
1. Birutė Galdikas (zoologė) 2. L.L. Zamenhof (esperanto sukūrėjas) 3. Ignacijus Domeika (geografas-geologas) 4. Davidas-Frankas Kamienieckis („Manheteno projekto“ dalyvis) 5. Donatas Tijūnėlis (kiaušinių dėklo patentas) 6. Kazimiras Semenavičius (raketų principo išradėjas)
LITERATŪRINIAI HEROJAI/FICTIONAL
1. Hannibal Lecter (filmo „Hanibalas“ herojus) 2. Marko Ramius (filmo „Raudonojo Spalio medžioklė“ herojus) 3. Jurgis Rudkus (romano „Džiunglės“ herojus)
VERSLAS/FINANSAI
1. Eli Broad („Sun Life Insurance“ įkūrėjas) 2. Michael Marks („Marks & Spencer“ įkūrėjas) 3. Dov Ber Manischewitz („Manischewitz Foods“ įkūrėjas) 4. Montague Burton („Burton“ įkūrėjas) 5. Victor D. Brenner (Victor Baranauskas) – JAV cento monetos autorius 6. Ben Bernanke (JAV finansininkas) 7. Sol Kerzner (didžiausio Pietų Afrikoje viešbučių tinklo „Sun Hotels“ įkūrėjas) 8. Yusuf Hamied (Indijos mokslininkas, vienos didžiausių Indijos farmacijos kompanijų „Cipla Pharmaceuticals“ įkūrėjas). 9. Lee Miglinas (JAV nekilnojamojo turto magnatas) 10. Jared Isaacman (dabartinis NASA vadovas)
Giedrius Drukteinisišeivijos lietuviaižinomi žmonės
