Lietuvos dienaAktualijos

Žiniasklaida: dėl partijai nuomoto automobilio R. Žemaitaitis buvo įkliuvęs ir anksčiau

2026 m. vasario 10 d. 16:37
Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) nusprendus tirti, ar „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis 2024 m. nuomodamas partijai savo automobilį ir šių sandorių nedeklaruodamas privačių interesų deklaracijoje, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, naujienų portalas lrt.lt skelbia, kad politikas jau anksčiau buvo supainiojęs interesus, kai partijai nuomojo savo asmeninį automobilį.
Daugiau nuotraukų (4)
Portalo žiniomis, 2016 m. R. Žemaitaičiui tapus „Tvarkos ir teisingumo“ pirmininku, partija su juo sudarė nuomos sutartį – už jo BMW automobilį mokėjo 830 eurų per mėnesį, o trejų metų sutartis iš viso partijai turėjo kainuoti 30 tūkst. eurų.
Lrt.lt primena, jog tuometis „tvarkiečių“ pirmininkas BMW automobiliu atlikdavo tiek Seimo nario funkcijas, tiek partijos pirmininko įsipareigojimus, o už tai buvo apmokama. Šią istoriją 2018-aisiais paviešino portalas Lrytas, į kurį kreipėsi buvę politiko bendražygiai.
Nurodoma, kad tada tyrimo taip pat ėmėsi VTEK, nes, pagal tuometį reikalavimą, sandorio su partija politikas nebuvo nurodęs privačių interesų deklaracijoje. 2019 metų sausį buvo nuspręsta, kad R. Žemaitaitis pažeidė įstatymą laiku nedeklaravęs sutarties, kurios vertė siekė 30 tūkst. eurų, tą politikas padarė tik 2018-ųjų spalį – po Lrytas publikacijos praėjus trims dienoms.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausį. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – šios partijos pirmininkas R. Žemaitaitis.
Pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ taip pat nurodė, jog tai galimai nėra vienintelė tokia „Nemuno aušros“ sutartis. 2024 m. kovo 12–lapkričio 13 dienomis galiojo dar viena automobilio nuomos sutartis už daugiau nei 18 tūkst. eurų arba 2,2 tūkst. per mėnesį. Automobilį partijai nuomojo „aušrietė“ D. Petkevičienė.
Remigijus ŽemaitaitisAutomobilisNemuno aušra
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.