„Čekiukų“ byloje iš buvusios Visagino merės D. Štraupaitės siekiama išieškoti beveik 12 tūkst. eurų

Kaip pranešė prokuratūra, tyrimo metu prokuroras nustatė, kad D. Štraupaitei per 2019–2023 metų kadenciją nepagrįstai buvo išmokėta 10 tūkst. 567 eurų kompensacija už kurą. Politikė pirko kurą pandemijos metu, kai buvo ribojamas gyventojų judėjimas, o darbas vyko nuotoliniu būdu. Jai taip pat buvo apmokėta už kituose miestuose įsigytus degalus.
Paaiškėjo, kad minėta tarybos narė buvo nurodžiusi, jog kadencijos metu naudojosi dviem automobiliais, kurių vienas benzininiu, o kitas – dyzeliniu varikliais. Tačiau tyrimo metu nustatyta, kad vienu šių automobilių apie pusantrų metų politikė negalėjo važinėti, nes buvo pasibaigęs jo civilinės atsakomybės draudimas bei techninė apžiūra.
Pasak prokuratūros, dokumentų, kad 2019–2023 metais naudojosi antruoju automobiliu, D. Štraupaitė nepateikė. Taip pat nustatyta, kad tą pačią dieną arba kelias dienas iš eilės buvo perkamas ir dyzelinas, ir benzinas. Fiksuotas atvejis, kai abiejų rūšių kuras buvo pirktas tą pačią dieną, vykstant tarybos posėdžiui.
Prokuroras taip pat konstatavo, kad D. Štraupaitei buvo nepagrįstai kompensuota 550 eurų už biuro patalpų nuomą, nes ji nepateikė nuomos sutarties bei mokėjimą patvirtinančių dokumentų. Iš politikės reikalaujama grąžinti ir 800 eurų už telefono bei interneto ryšio paslaugas, nes ji nepateikė tinkamų išlaidas pateisinančių dokumentų.
D. Štraupaitė taip pat yra buvusi Visagino merė.
ELTA primena, kad 2019 m. Panevėžio apygardos teismas D. Štraupaitę pripažino kalta dėl kyšininkavimo, piktnaudžiavimo tarnyba ir dokumentų klastojimo. Politikei apskundus šį sprendimą Apeliaciniam teismui, pastarasis padidino jai anksčiau skirtą baudą, panaikino trejų metų lygtinę laisvės atėmimo bausmę.
Visgi, 2023 m. kovą apygardos teismas patikslino savo sprendimą ir nutarė, jog dėl korupcijos nuteista politikė negali būti renkama į meres, tačiau Apeliacinis teismas šį sprendimą panaikino.
Tokie teismų sprendimai sukėlė ažiotažą, nes VRK turėjo keisti savo sprendimus ir iš naujo surengti Visagino mero rinkimus. Tiesa, D. Štraupaitė rinkimuose nelaimėjo.
