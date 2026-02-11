Akmenės r. meras V. Mitrofanovas išgyvena skaudžią netektį

„Negailestinga lemties ranka išsivedė į Amžinybę mano Tėtį – Valerijų Mitrofanovą. Po ilgos ir sunkios ligos nutilo jo balsas, užgeso akių šviesa, lydėjusi per gyvenimą ir linkėjusi sėkmės man, jo sūnui, dukrai, žmonai, anūkams ir visiems artimiesiems.
Mums visuomet labai Jo trūks ir kasdienybėje, ir per šeimos šventes... Ilsėkis ramybėje, brangus Tėti.
Jo paskutinis tostas už mus visus“, – rašė V. Mitrofanovas.
Politikas pranešė, kad šermenys vyks vasario 12 d. nuo 16.00 val. Naujosios Akmenės laidojimo namuose (Respublikos g. 26, Naujoji Akmenė).
Atsisveikinimas – vasario 13 d. 12.00 val., palydint urną į Naujosios Akmenės bažnyčią, kur bus laikomos mišios , o iš jos – į Amžinojo poilsio vietą Vegerių kaimo senosiose kapinėse.
