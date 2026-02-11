K. Starkevičius atsisakė teikti parodymus STT: ką tai reiškia?

Portalas Lrytas šio klausimo paklausė advokato, baudžiamosios teisės eksperto Remigijaus Merkevičiaus. Pasak jo, tokią teisę politikas iš tiesų turi.
Apie tai, kad K. Starkevičius atsisakė teikti parodymus, pirmasis pranešė portalas „Delfi“, remdamasis šaltiniais.
„Jis tokią teisę turi, neginčijamai. O kokie čia taktikos sumetimai buvo – tą pakomentuoti būtų labai keblu, nežinant situacijos“, – sakė teisininkas.
R. Merkevičiaus teigimu, žmogaus priversti liudyti negalima – taip sako Lietuvos Konstitucija.
„Ir jokios sankcijos negali grėsti, nes tai yra jo laisvas apsisprendimas, ką jis nori daryti. Visiškai laisvas“, – patikino advokatas.
R. Merkevičius aiškino, jog Advokatūros teorija remiasi principu – tol, kol tu nežinai visos informacijos, kuri yra svarbi, geriausias pasirinkimas yra apskritai nekalbėti.
„Kodėl nekalbėti? Tai yra racionalus sprendimas, nes visa mūsų teisminė praktika rodo, kad atsitiktinai išsprūdęs žodis dažnai gali nulemti žmogaus likimą ir panašiai.
Kodėl taip sakau? Nes ne žmogus vėliau komentuoja, ką jis turėjo omenyje pasakydamas vieną ar kitą žodį, pasakydamas ar patvirtindamas vieną ar kitą faktą, bet atsiranda įvairiausių komentatorių – savaip komentuoja prokuroras, po to savaip komentuoja gynyba, savaip pradeda komentuoti teisėjas.
Tai jeigu tu neduodi peno niekieno interpretacijoms, tai yra pats geriausias sprendimas. Jeigu tu tik pasakai kažką, tai viskas pasipila į interpretacijų lauką. Tai aš nemanau, kad čia yra blogas sprendimas“, – komentavo baudžiamosios teisės ekspertas.
Tiesa, R. Merkevičius sutiko, kad galbūt tokiu žingsniu iš tiesų norima ir pasiruošti, kad visi pasakytus žodžius suprastų vienodai ir teisingai.
„Gal ir taip, bet tame nėra nieko blogo. Reikia suprasti ir žmogų – dabar jis yra kaip pažadintas iš gilaus miego – jam yra didžiulis stresas, baimė, nežinojimas, kas čia vyksta, jis bus klausiamas apie aplinkybes, kurių jis galbūt nežinojo, galbūt žinojo, bet suprantama, kad žmogaus psichologinė būsena yra ne tokia, kad galėtum laisvai pasakoti ar kažką daryti.
Tai tikrai galbūt norima šiek tiek atsikvėpti, ir toks sprendimas yra žmogiškai suvokiamas“, – aiškino teisininkas.
Kaip jau skelbta, K. Starkevičiaus advokatai Mindaugas Dūda ir Jūratė Tutinienė „Delfi“ atsisakė komentuoti, ar K. Starkevičius iš tikrųjų atsisakė teikti parodymus.
Politiko apsilankymas STT truko maždaug pusvalandį. Pats K. Starkevičius komentarų po susitikimo neteikė.
Kaip jau rašyta anksčiau, tirdama itin didelio masto korupcijos bylą STT pirmadienį atliko kratas Seime. Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino, kad pareigūnai procesinius veiksmus atliko Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio ir konservatoriaus K. Starkevičiaus kabinetuose.
Kiek vėliau Generalinės prokuratūros prokuroras Artūras Urbelis patvirtino, kad pirmadienį kratos buvo atliktos ir minėtų parlamentarų gyvenamosiose vietose. Anot jo, atliekant ikiteisminį tyrimą, kratos buvo atliktos siekiant patikrinti versiją, ar galimai korupciniai veiksmai galėjo būti susiję su politiniu palankumu.
Tiek K. Starkevičių, tiek S. Skvernelį nutarta apklausti kaip specialiuosius liudytojus.
Pats demokratų lyderis žurnalistams pirmadienį sakė esantis ramus, teigė, jog nieko nusikalstamo nepadarė. Savo ruožtu K. Starkevičius pranešė laikinai stabdantis narystę TS-LKD.
Primename, kad pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų.
Kazys StarkevičiusRemigijus MerkevičiusSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
Rodyti daugiau žymių