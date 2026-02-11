K. Žuromskas sako, kad naujo viceministro ieškos pats, bet atsižvelgs į I. Ruginienės rekomendacijas

„Ieškosime (naujo viceministro – ELTA) patys, šiandien buvo pokalbis su premjere, pradėtos paieškos naujo viceministro. Kadangi (…) pozicija yra atvira, mes atsižvelgsime į kiekvieną rekomendaciją, jeigu ji bus iš pačios premjerės“, – žurnalistams Vyriausybėje trečiadienį sakė K. Žuromskas.
Naujojo aplinkos viceministro ieškoma po to, kai praėjusią savaitę buvo atleistas šias pareigas ėjęs Edmundas Mačieža.
Prieš atleidimą iš pareigų E. Mačieža Seimo komitete praėjusį trečiadienį kalbėjo apie tai, kad su jo kuruojama miškų politikos sritimi susiję klausimai yra sprendžiami jam „už nugaros“, teigė besijaučiantis „izoliuotas“ nuo ministerijos sprendimų.
Kaip pakartojo K. Žuromskas, viceministras atleistas, nes neteko politinio pasitikėjimo.
„Niekas už jo nugaros nebuvo priiminėjama, (…) esmė buvo tame, kad (viceministras – ELTA) neteko politinio pasitikėjimo ir buvo iš karto priimtas sprendimas su juo atsisveikinti“, – aiškino K. Žuromskas.
„Tuo metu, kai vyko visas įdarbinimo procesas, vyko visi pokalbiai ir mes planavomės, kokius darbus daryti, dar kelias dienas prieš mes buvome susitikę ir kalbėjomės apie tuos planus, kaip turi viskas būti, (…) matėsi, kad žmogus yra kitoks, (…) nebuvo įmanoma man prognozuoti to, kas įvyko trečiadienį – nei visa mano komanda, nei aš nesitikėjau“, – tikino jis.
Ministras taip pat nenorėjo įvardinti, kas pasiūlė viceministro kandidatūrą.
„Nenoriu atsakinėti, kas pasiūlė (viceministrą – ELTA), bet rekomendacija buvo ne iš jos (premjerės – ELTA)“, – pridūrė jis.
Kaip skelbė ELTA, po E. Mačiežos pareiškimo aplinkos ministras sakė, kad jo teiginiai apie „už nugaros priimamus sprendimus“ neatitinka realybės, taip pat teigė, kad E. Mačieža stabdė Miškų įstatymo pataisas, o jo pasisakymas Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje buvo surežisuotas susitarus su socialdemokratų parlamentaru Audriumi Radvilavičiumi.
K. Žuromskas teigė, kad buvęs viceministras nedeklaravo susitikimų su lobistų grupėmis, galėjo būti papirkinėjamas, dėl to ministras kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) bei Seimo Etikos ir procedūrų komisiją.
Aplinkos ministerija pagal koalicinę sutartį priklauso „Nemuno aušrai“.
