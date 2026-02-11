Po „aušriečio“ pareiškimų – M. Sinkevičiaus reakcija: užsiminė apie pasekmes

„Kada aplinkos ministras mūsų frakcijos narį užsipuola taip, kad kreipėsi į STT, Seimo Etikos ir procedūrų komisiją – nežinau, ar partneriai koalicijoje taip turėtų elgtis, nes gali būti atsakomasis veikimas veidrodiniu principu“, – interviu portalui „Delfi“ kalbėjo M. Sinkevičius.
Jis pažymėjo, kad jau ketvirtadienį socialdemokratai pakvietė K. Žuromską pasiaiškinti dėl šios situacijos.
„Mes ne kviesime jį „ant kilimo“, bet kviesime į nuotolinį pasikalbėjimą ketvirtadienį ir aš paklausiu labai paprastai: „Jūs, kaip ministras, metėte tam tikrus viešus kaltinimus dėl Seimo nario, (...) kai tos institucijos pasakys, kad yra nieko, mes galime pareikalauti tada jūsų atsakomybės ir paklausti, kuo jūs čia užsiiminėjote?“, – sakė M. Sinkevičius.
„Manau, kad laukia nemalonus pokalbis ir mes iš karto pasakėme „Nemuno aušros“ lyderiams, kad taip provokatyviai elgiantis tai turės pasekmių“, – pabrėžė jis.
Praėjusią savaitę vykusiame Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje E. Mačieža, kuris tuo metu ėjo už miškų politiką atsakingo aplinkos viceministro pareigas, teigė, jog jaučiasi „izoliuotas“ nuo ministerijos sprendimų, kurių dalis yra priimami jam „už nugaros“.
Vėliau ministerijos vadovas K. Žuromskas paskelbė, kad viceministro pasisakymai neatitinka realybės, ir konstatavo, jog jo komandos narys prarado pasitikėjimą bei bus atleistas iš pareigų.
Tą pačią dieną K. Žuromskas LRT radijui teigė, kad viceministras buvo įtrauktas į visus susitikimus, taip pat tikino, kad, jo manymu, E. Mačieža siekė stabdyti Miškų įstatymo pakeitimų projektą. Pasak ministro, įstatymo pataisų stabdymu galėjo būti suinteresuotas ir A. Radvilavičius.
K. Žuromsko taip pat pareiškė, kad E. Mačiežos pasisakymas Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje buvo surežisuotas susitarus su A. Radvilavičiumi.
Aplinkos ministerija pagal koalicinę sutartį priklauso „Nemuno aušrai“.
