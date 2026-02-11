Po STT kratų I. Ruginienė įvertino S. Skvernelio galimybę grįžti į koaliciją

„Mes, man atrodo, matematiškai dėliojame, kokios gali būti įvairios schemos. Akivaizdu, kad kas benutiktų – konservatoriai mūsų partneriais pagal vertybinę skalę nelabai galėtų būti. O dar ir po šitų įvykių, tai šis planas užtikrintai negalimas, liberalai taip pat“, – sakė I. Ruginienė.
„Be abejo, šitie įvykiai daug ką koreguoja ir, matyt, reikės pasiimti laiko daugelį dalykų apsvarstyti“, – pridūrė ji.
Paklausta, ar Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vairą iš S. Skvernelio perėmus šios partijos vicepirmininkui Virginijui Sinkevičiui, jos nuomonė šiuo klausimu pasikeistų, premjerė pabrėžė, jog koalicijos klausimai nėra „penkių minučių sprendimo dalykas“.
„Nepamirškime, kad turime ganėtinai didelę partiją ir net neabejoju, kad joje bus diskusijų ir tikrai platesnių diskusijų – reikėtų, turbūt, sulaukti šito momento. Kaip partija nusprendė, kad koalicija turėtų atrodyti taip, kaip dabar yra, aš manau, kad lygiai taip pat nuspręs ir apie kitus pokyčius. Tuo labiau, kad turime sulaukti tam tikrų sprendimų demokratų tarpe, tai kol kas tų sprendimų nėra, kol kas yra tik kalbos“, – sakė ministrė pirmininkė.
Kaip skelbta, tirdama itin didelio masto korupcijos bylą STT pirmadienį atliko kratas Seime. Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino, kad pareigūnai procesinius veiksmus atliko Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio S. Skvernelio ir konservatoriaus K. Starkevičiaus kabinetuose.
Kiek vėliau Generalinės prokuratūros prokuroras Artūras Urbelis patvirtino, kad pirmadienį kratos buvo atliktos ir minėtų parlamentarų gyvenamosiose vietose. Anot jo, atliekant ikiteisminį tyrimą, kratos buvo atliktos siekiant patikrinti versiją, ar galimai korupciniai veiksmai galėjo būti susiję su politiniu palankumu.
Tiek K. Starkevičius, tiek S. Skvernelis bus apklausti kaip specialieji liudytojai.
Pats demokratų lyderis žurnalistams pirmadienį sakė esantis ramus, teigė, jog nieko nusikalstamo nepadarė. Savo ruožtu K. Starkevičius pranešė laikinai stabdantis narystę TS-LKD.
ELTA primena, kad nauja valdančioji dauguma susiformavo pernai rugpjūtį, prieš tai iš pareigų pasitraukus premjerui Gintautui Paluckui. Iki tol Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ priklausė valdančiajai koalicijai.
