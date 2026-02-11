Prokurorai prašo teismo iš Skuodo, Alytaus ir Visagino tarybos narių išieškoti 32,3 tūkst. eurų

Kaip pranešė prokuratūra, Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorė Laura Jurevičė kreipėsi į Klaipėdos apylinkės teismo Plungės rūmus su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama Skuodo rajono savivaldybės naudai iš tarybos nario Algerdo Rozgos priteisti 6 522 eurus.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu politikui iš savivaldybės biudžeto buvo kompensuoti 10 133 eurai su tarybos nario veikla susijusių išlaidų apmokėjimui. Iš jų 7 376 eurai buvo skirti degalams, o 2 757 eurai telefono ir interneto išlaidoms.
Atlikusi tyrimą prokurorė nustatė, kad A. Rozga savivaldybės įsigijo mobiliuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius bei apmokėjo jų draudimą. Taip pat nustatyta, kad kadencijos laikotarpiu savivaldybė A. Rozgai kompensavo kelių ryšio operatorių teiktas telefono ir interneto paslaugas.
Nustatyta, kad už ryšio priemones ir paslaugas nepagrįstai gauta 2 364 eurai. Iš šios sumos politikas savivaldybei jau grąžino 456 eurus, o likusi grąžintina suma siekia 1 908 eurus.
Teisėsauga taip pat nustatė, kad dalis deklaruotų degalų išlaidų negalėjo būti susijusios su tarybos nario pareigų vykdymu. Atlikto tyrimo duomenimis, degalai už 4 614 eurų nepriskirtini savivaldybės tarybos nario veiklos išlaidoms ir turi būti grąžinti į savivaldybės biudžetą.
Tuo metu Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras kreipėsi į Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmus Visagine su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydamas priteisti iš Visagino tarybos narės Ilonos Nekrošienės 12 tūkst. 257 eurus.
Atlikęs tyrimą prokuroras nustatė, kad I. Nekrošienė pirko degalus karantino metu. Taip pat nustatyta, kad politikė pateikė benzino įsigijimo čekius ir už tą laikotarpį, kai nesinaudojo benzininiu automobiliu. Paaiškėjo, kad pagal tarybos narės pateiktus dokumentus ir abiejų jos naudotų automobilių ridas, ji negalėjo tiek pravažiuoti vien darbo reikalais. Už dalį kuro buvo apmokėta I. Nekrošienei nepriklausančiomis banko kortelėmis. Iš viso už degalus atsakovei nepagrįstai kompensuota 2 tūkst. 51 euras.
Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad I. Nekrošienei nepagrįstai kompensuota 5 tūkst. 216 eurų už telefono ir interneto ryšio paslaugas, nes savivaldybei apmokėjimui buvo pateiktos nedetalizuotos sąskaitos-faktūros. Daugiau nei 5 tūkst. 800 eurų nepagrįstai kompensuota už kanceliarines prekes.
Kauno apygardos prokuratūros prokurorė kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmus su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama priteisti iš Druskininkų savivaldybės tarybos narės Ingos Salickienės beveik 13,6 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad per 2019–2023 metų kadenciją I. Salickienei iš Druskininkų savivaldybės biudžeto buvo kompensuotos degalų įsigijimo išlaidos už 13 tūkst. 617 eurų. Buvo fiksuoti atvejai, kai politikė kurą pylė keletą kartų per vieną dieną, o atskirais atvejais buvo užpilama gerokai didesnis degalų kiekis nei telpa į automobilio kuro bakus. Nustatyta, kad degalų įsigijimo išlaidos buvo apmokėtos naudojant mažiausiai 11 skirtingų mokėjimo kortelių.
