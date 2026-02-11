Seimo etikos sargai: Kultūros komiteto posėdis dėl LRT buvo organizuojamas tinkamai

Remiantis Seimo Etikos ir procedūrų komisijos (EPK) priimtomis išvadomis, rengiantis bei vykstant minėtam Kultūros komiteto posėdžiui, nebuvo pažeistas nė vienas Seimo statuto straipsnis.
Posėdžio metu buvo pristatytos iš viso penkių anksčiau pradėtų tyrimų išvados. Trimis atvejais nenustatyta jokių Seimo statuto pažeidimų, rengiantis ir organizuojant parlamento Kultūros komiteto posėdį, o dar dviem atvejais nuspręsta išvadų priėmime padaryti pertrauką ir prie šių klausimų grįžti kito Seimo EPK posėdžio metu.
Kaip skelbta, gruodžio pabaigoje posėdžiavę Seimo etikos sargai pradėjo tyrimus dėl šešių kreipimųsi, susijusių su galimai netinkama parlamento Kultūros komiteto posėdžių, kuriuose buvo svarstomi siūlymai LRT įstatymo pataisoms, organizavimo tvarka.
Į komisiją kreipęsi asmenys prašė etikos sargų nustatyti, ar gruodžio 15 d. vykusio neeilinio Kultūros komiteto posėdžio metu nebuvo pažeistas Seimo statutas. Taip pat siekta išsiaiškinti, ar buvo tinkamai laikomasi posėdžio vedimo tvarkos.
Akcentuota, jog keliais atvejais parengtų įstatymo projekto siūlymų autoriams nebuvo suteikta galimybė prisijungti prie posėdžio. Taip, pasak vieno iš kreipimųsi autoriaus liberalo Eugenijaus Gentvilo, buvo apirbotos jo, kaip parlamentaro, teisės dalyvauti posėdyje ir pristatyti savo siūlymus. Dėl to, politiko teigimu, turėtų būti įvertinta ne tik posėdžio organizavimo tvarka, bet ir komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko elgesys.
ELTA primena, kad praėjusių metų gruodį valdantieji siekė skubos tvarka priimti įstatymo pataisas dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos. Opozicijai registravus šimtus komiškų pasiūlymų, pataisų svarstymas parlamente užsitęsė, o sutrikus Seimo Kultūros komiteto vadovo K. Vilkausko sveikatai, projekto priėmimas neįvyko.
Be to, gruodį vykusiame šalies vadovo, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikime sutarta pristabdyti visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka. Nuspręsta suburti parlamentines frakcijas bei žiniasklaidos organizacijas atstovaujančią darbo grupę, kuri turėtų patobulinti valdančiųjų siūlomą įstatymo variantą. Tą tikimasi padaryti iki vasario 14 d.
Pirminiame valdančiųjų projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT vadovą būtų balsuojama slaptai. Be to, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei pusė Tarybos narių, t. y. bent 7 iš 12.
Projektas sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės bei dalies tarptautinių organizacijų kritikos — prie Seimo vyko protestai, platinta peticija. Žiniasklaidos atstovai ragino valdančiuosius atmesti siūlomas pataisas.