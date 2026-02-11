Teismas atmetė politinio komiteto „Vieningas Kaunas“ skundą dėl valstybės finansavimo

Kaip pranešė teismas, komitetas nurodė, kad galiojantis teisinis reguliavimas, pagal kurį valstybės biudžeto lėšos skiriamos tik politinėms partijoms, o ne ir politiniams komitetams, pažeidžia Konstitucijoje įtvirtintą asmenų lygiateisiškumo principą, ir prašė teismo kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT).
Teismas nurodė, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą politinių partijų ir politinių komitetų teisinis statusas ir dalyvavimo politiniame procese galimybės nėra vienodos.
„Politiniai komitetai, skirtingai nei politinės partijos, gali dalyvauti tik rinkimuose į Europos Parlamentą, savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose, tačiau neturi teisės dalyvauti Seimo ar Respublikos prezidento rinkimuose, todėl įstatymų leidėjas pagrįstai nustatė skirtingą jų finansavimo iš valstybės biudžeto tvarką“, – nurodė teismas.
Atsižvelgusi į KT formuojamą doktriną, teisėjų kolegija konstatavo, kad Politinių organizacijų įstatymo nuostatos nepažeidžia Konstitucijoje įtvirtinto konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo. Taigi, teismas atmetė politinio komiteto „Vieningas Kaunas“ skundą kaip nepagrįstą.
Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Vieningas Kaunas Visvaldas Matijošaitis Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)
