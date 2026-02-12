Lietuvos dienaAktualijos

G. Nausėda dalyvaus neformaliame EVT susitikime Belgijoje

2026 m. vasario 12 d. 07:52
Valstybės vadovas Gitanas Nausėda ketvirtadienį dalyvaus Belgijoje vyksiančiame neformaliame Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikime.
Prezidentūra praneša, kad susitikime Europos Sąjungos (ES) šalių lyderiai daugiausia dėmesio skirs ES konkurencingumo stiprinimo klausimams bei priemonėms, skirtoms šalinti Bendrijos konkurencingumo augimą ribojančias kliūtis.
Taip pat numatyta aptarti ES ekonomikos stiprinimą geokonominėje aplinkoje, diskutuoti dėl bendrosios rinkos atsparumo didinimo.
Pastarąjį kartą Europos lyderiai į EVT posėdį rinkosi šių metų sausio pabaigoje. Tąkart neeilinis Europos šalių viršūnių susitikimas buvo sušauktas reaguojant į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą apie Grenlandiją Davoso Ekonomikos forume.
Gitanas NausėdavizitasEuropos Vadovų Taryba
