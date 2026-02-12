Opozicija inicijuoja Seimo komiteto posėdį dėl „aušriečio“ T. Domarko nušalinimo

Taip pat komiteto posėdyje numatyta spręsti, kokią įtaką Generalinės prokuratūros ir Aplinkos apsaugos departamento atliekamam tyrimui turi „Nemuno aušros“ deleguotas aplinkos ministras Kastytis Žuromskas ir ministerijos vadovybė.
„(Posėdis šaukiamas – ELTA) su tikslu išsiaiškinti, ar „Nemuno aušros“ narys ir šio komiteto narys Tomas Domarkas dar gali toliau dirbti Aplinkos apsaugos komitete, taip pat koks yra „Nemuno aušros“ deleguotų aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko, kanclerio Povilo Poderskio, viceministrų ir patarėjų poveikis Generalinėje prokuratūroje ir Aplinkos apsaugos departamente atliekamam tyrimui“, – rašoma pranešime.
Posėdį inicijuoja komiteto narys, liberalas Simonas Gentvilas kartu su kitais opozicijos parlamentarais.
„Komitete bus aptariamas ketvirtadienį LRT paskelbtas tyrimas apie Seimo nario T. Domarko šeimos sąsajas su gamtai daroma žala laidojant atliekas“, – skelbiama pranešime.
Kaip ketvirtadienį paskelbė LRT Tyrimų skyrius, praėjusį rudenį T. Domarkas kaip liudytojas apklaustas ikiteisminiame tyrime dėl neteisėtai užkastų pavojingųjų atliekų.
Skelbiama, jog tyrimą 2025 m. rugsėjį pradėjo Klaipėdos apygardos prokuratūra, aiškindamasi galimą aplinkai padarytą žalą „aušriečio“ tėvui Liudui Domarkui priklausančiame žemės sklype. Aplinkosaugininkų duomenimis, gamtai galėjo būti padaryta beveik 4,6 mln. eurų siekianti žala.
Prokuratūra nurodė, kad įtarimai dėl milijoninio pažeidimo gamtai buvo pareikšti 14 bendrovės „Redus.LT“ esamų ir buvusių darbuotojų. Tyrimas atskleidė, kad Klaipėdoje įsikūrusi įmonė registruota T. Domarko tėvo name Vieštovėnų kaime, kur netoli ir buvo padaryti pažeidimai.
Be to, kaip rodo LRT Tyrimų skyriaus gauti duomenys, pats parlamentaras, prieš tapdamas Seimo nariu, taip pat turėjo darbinių ryšių su su „Redus.LT“.
Prieš dvejus metus jam, kaip įmonės darbų vykdytojui, buvo skirta piniginė bauda dėl netinkamai atliktų atliekų smulkinimo ir jų sumaišymo su pavojingomis atliekomis darbų. Dėl aplinkosauginių pažeidimų Seimo narys baustas ir 2023 m.
Seimo aplinkos apsaugos komitetasopozicijaNemuno aušra
Rodyti daugiau žymių