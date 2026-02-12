Policija: jaunuolius iš R. Žemaitaičio susitikimo su rinkėjais išprašę pareigūnai nusižengimų nepadarė

Sausį iš parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio susitikimo su rinkėjais jaunuolius su plakatais išprašę pareigūnai nusižengimų nepadarė, nusprendė Policijos departamentas.
„Atlikus turimos informacijos patikslinimą ir įvertinus policijos pareigūnų veiksmų pobūdį bei visas įvykio aplinkybes, nebuvo nustatyta tarnybinio nusižengimo požymių“, – Eltai ketvirtadienį patvirtino Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis.
Tiesa, pasak R. Matonio, vertinant incidentą, nuspręsta, kad pareigūnams susidariusioje situacijoje trūko teisinių sąlygų įvertinimo. Dėl to, anot policijos atstovo, siekiant ateityje išvengti galimų analogiškų konfliktinių situacijų, policijos įstaigoms parengtos rekomendacijos, kaip elgtis viešuose renginiuose.
„Šioje situacijoje policijos pareigūnų veiksmai iš esmės buvo orientuoti į patalpų administratorių ar renginio organizatorių nustatytų patekimo į renginį ar buvimo renginio patalpose taisyklių laikymosi užtikrinimą ir policijos pareigūnams trūko tinkamo teisinių sąlygų įvertinimo. Siekiant ateityje išvengti panašių incidentų, policijos įstaigoms buvo parengtos rekomendacijos dėl policijos funkcijų viešuose renginiuose“, – dėstė R. Matonis.
Anot jo, rekomendacijose nurodyta, kad policija nėra įgaliota šalinti asmenų iš viešų, visuomenei atvirų politinių renginių vien renginio organizatorių prašymu, kai asmenys elgiasi teisėtai ir nepažeidžia viešosios tvarkos, t. y. nenaudoja necenzūrinės leksikos, nekursto neapykantos, negadina turto, negrasina kitiems asmenims ir pan., net jei jie garsiai skleidžia politinę kritiką ar sukelia diskomfortą renginių organizatoriams.
Kaip skelbta anksčiau, Seimo narys „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis su gyventojais sausio 27 d. susitiko Kaune, „Magnum“ verslo centre.
Anot portalo „Delfi“, į renginį atvyko apie šimtas žmonių. Renginio dalyvius pasitiko būrelis jaunimo, atvykusio su plakatais, kuriuose skelbiama: „Nelegali parama – nešvari politika“ ar „Teistas antisemitas melagis“.
Kai kurie į susitikimą atvykusieji piktinosi, kad tokioje iniciatyvoje dalyvauja nepilnamečiai, ragino apie tai pranešti vaiko teisių gynėjams.
Gausios policijos pajėgos nepilnamečius išprašė iš pastato. Tiek pareigūnų, tiek jaunimo elgesys sulaukė atgarsių socialiniuose tinkluose, kur dalis vartotojų gyrė jaunimą ir kritikavo juos iš renginio išvariusius „Nemuno aušros“ rėmėjus bei policiją.
Po minėto renginio Kaune policija yra pradėjusi dvi administracines teisenas. Vienas tyrimas pradėtas dėl galimo asmenų teisių apribojimo – dėl savavališkos tikros ar tariamos savo teisės, kurią ginčija kitas asmuo, vykdymo, nesilaikant įstatymuose nustatytos tvarkos, nepadariusios esminės žalos kitų asmenų teisėms ar teisėtiems interesams. Kita teisena pradėta dėl neteisėto trukdymo vaikui naudotis savo teisėmis ir laisvėmis ar kitokios vaiko teises pažeidžiančios veikos.
ELTA primena, kad praėjusių metų gruodį Vilniaus apygardos teismas „Nemuno aušros“ pirmininką, parlamentarą R. Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos kurstymo ir Holokausto menkinimo, jam skirta 5 tūkst. eurų bauda. Šis teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, jį apskundė ir politikas su savo gynėju, ir prokuratūra.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraLietuvos policija
