Prakalbus apie ignoruotą S. Cichanouskajos laišką premjerei – I. Ruginienės atstovo reakcija

Apie tai, jog S. Cichanouskaja parašė laišką premjerei, tačiau buvo ignoruota, Lrytas laidoje „Iššifruoti esmę su Dovydu Pancerovu“ teigė į Varšuvą persikėlusios Baltarusijos opozicijos lyderės patarėjas Dzianisas Kučinskis. Laiškas Vyriausybės vadovei, anot jo, buvo vienas iš žingsnių, mėginant rasti kompromisus dėl S. Cichanouskajos apsaugos lygio.
„Aišku, kad tas sprendimas, kodėl Sviatlana Cichanouskaja dabar bus daugiau laiko Lenkijoje, tai pirmiausias dalykas, aišku, kad buvo saugumas ir apsaugos dalykas“, – kalbėjo jis.
Pasak D. Kučinskio, jie aktyviai siekė rasti abi puses tenkinančius kompromisus – pavyzdžiui, siūlyta, kad Vadovybės apsaugos tarnyba (VAT) nelydėtų S. Cichanouskajos užsienio vizitų metu, o saugant Lietuvoje būtų sumažintas šių pareigūnų skaičius.
„Mes ieškojome to kompromiso, Sviatlana Cichanouskaja parašė laišką premjerei, bet mes negavome atsakymo“, – nurodė jis.
„Ne. Negavome atsakymo. Bandėme susitikti, bet kažkaip taip“, – pakartojo, perklaustas, ar sulaukė atsakymo iš premjerės ar jos komandos atstovų.
Apie S. Cichanouskajos laišką Lrytas pasiteiravo ir premjerės Ingos Ruginienės atstovų.
„Laiškas buvo gautas, jame kalbėta apie apsaugos lygį. Su S. Cichanouskajos komanda komunikacija buvo palaikoma – ją vykdė tiek Vadovybės apsaugos tarnyba, tiek Užsienio reikalų ministerija. Vyriausybė iš savo pusės rėmėsi tarnybų rekomendacijomis, kurios, įvertinusios grėsmės lygį, nurodė, kokia apsauga yra reikalinga S. Cichanouskajai“, – portalui Lrytas komentare raštu premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
„Atsižvelgiant į tai, ir buvo priimti sprendimai“, – pridūrė jis,
Vis tik, kodėl ministrė pirmininkė į laišką nesureagavo, premjerės atstovas neatsakė.
Klausiant, kada paskutinį kartą I. Ruginienė susitiko su S. Cichanouskaja, I. A. Dobrovolskas nurodė, kad toks susitikimas vyko pernai.
Primename, kad pernai gruodį paaiškėjo, jog S. Cichanouskajos apsaugą Lietuvoje iš Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perima policija.
Kiek vėliau naujienų agentūrai AFP keli S. Cichanouskajos komandos nariai pranešė apie josios ketinimus persikelti iš Lietuvos į Lenkiją.
Dirbti Varšuvoje S. Cichanouskaja pradėjo jau šią savaitę. Tiesa, Vilniuje įsikūręs biuras toliau tęs veiklą Lietuvoje.
