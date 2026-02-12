Prokuroras: išteisinamasis nuosprendis N. Dirginčienės byloje bus skundžiamas

„Skundas dar rašomas“, – Eltai sakė prokuroras. Jis minėtoje byloje kontroliavo ikiteisminį tyrimą ir palaikė valstybinį kaltinimą teisme.
D. Valkavičius minėjo, kad su skundu kreipsis į Lietuvos apeliacinį teismą Vilniuje ir prašys panaikinti išteisinamąjį pirmosios instancijos nuosprendį.
„STT surinko pakankamai duomenų kad būtų pareikšti kaltinimai. Mano akimis žiūrint, byloje pakanka duomenų kaltinti asmenį nusikaltimų padarymu. Atvejai nebuvo vienkartiniai. Be to, meras, vicemerai turėjo galimybes naudotis administracijos resursais, papildomos išlaidos turėtų būtų pagrįstos.
Šias išmokas galima gauti su viena sąlyga – jei savivaldybė nesuteikia transporto, kanceliarinių išlaidų. Yra pateikti kelionės lapai, pateikta, kur važiuota. Kaltinimo esmė – jeigu merė naudojasi tarnybiniu transportu, tų išlaidų tuo pat metu patirti negali“, – Eltai sakė prokuroras.
D. Valkavičius taip pat pastebi, kad, baudžiamojoje byloje surinktais duomenimis, būdama komandiruotėse Prancūzijoje, Belgijoje, Kinijoje ir kitose užsienio šalyse, Birštono merė tuo pačiu deklaravo ir kuro sąnaudas Lietuvoje.
„Ir vienas atvejis, kai merė savivaldybėje dalyvavo tarybos posėdyje ir tuo pat metu pylė kurą“, – pastebėjo prokuroras.
Prokuratūros kaltinimą sudaro 28 punktai. Juose nurodoma, kad Birštono vadovė už kurą atsiskaitė 27 banko kortelėmis, į veiklos išlaidas buvo įtraukti jos sutuoktinio, dviejų sūnų, marčios, taip pat tarybos narės socialdemokratės Dovilės Adamonytės ir savivaldybėje dirbančios pastarosios sesers kuro čekiai.
Pasak prokuratūros, perkant kurą buvo naudojamos ir 37 skirtingos nuolaidų kortelės.
„Koks dar žmogus Lietuvoje turi 37 nuolaidų korteles? Manau, kad buvo elgiamasi taip, kaip ir nustatyta kitose čekiukų bylose – buvo siekiama gauti maksimalią išmoką, pasitelkiant šeimos narius“, – mano prokuroras.
Socialdemokratų partijoje narystę sustabdžiusi ilgametė kurorto merė N. Dirginčienė buvo teisiama dėl kaltinimų pasisavinus daugiau nei 6,3 tūkst. eurų savivaldybės lėšų. Daugiau nei 5 tūkst. eurų žalos merė jau atlygino, prokuroras D. Valkavičius prašė teismo iš kaltinamosios priteisti dar beveik 678 eurus, kurių politikė nėra sumokėjusi.
Skelbdama išteisinamąjį nuosprendį Kauno apygardos teismo teisėja Judita Sungailaitė taip pat atkreipė dėmesį, kad po audito visas galimai nepagrįstai panaudotas lėšas merė grąžino.
N. Dirginčienė teigė, kad automobilio priežiūra ir kuro pylimu daugybę metų rūpinosi jos sutuoktinis, jis kvitus perduodavo sutuoktinei. N. Dirginčienės sutuoktinio kortele už kurą buvo atsiskaityta daugiau nei 30 atvejų.
Teisėja atkreipė dėmesį, kad Birštono savivaldybė nebuvo sukūrusi aiškaus lėšų tarybos nario veiklai panaudojimo ir kontrolės mechanizmo – nebuvo atskirų kortelių ir kt.
Ikiteisminį tyrimą Birštono merės byloje teisėja įvertino kaip neišsamų, nenustatyti kitų byloje minimų kortelių savininkai.
Sausio 28 d. Kauno apygardos teismas paskelbė, kad N. Dirginčienė byloje dėl kaltinimų sukčiavimu, piktnaudžiavimu ir dokumentų klastojimu išteisinama, kaip nepadariusi veikos, turinčios nusikaltimų ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
prokurorasDarius ValkavičiusNijolė Dirginčienė
