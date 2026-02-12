Žiniasklaida: Augalininkystės tarnyboje dirba Seimo nario L. Jonausko žmona

Portalo žiniomis, E. Jonauskė ir V. Lukošienė tarnyboje dirba patarėjomis. Tiesa, E. Jonauskė tarnyboje dirbs nebeilgai, nes, pasak L. Jonausko, dėl pastarųjų įvykių yra pateikusi prašymą išeiti iš darbo.
„Šitie įvykiai pastarųjų mėnesių, gruodžio ir t. t., tai žmona pati padarė išvadas – pasiprašė būti atleidžiama ir jeigu neklystu, ar nuo šitos, ar nuo kitos savaitės baigia darbus“, – „15min“ sakė parlamentaras.
Didelio masto korupcijos byla
Kaip skelbta, tirdama itin didelio masto korupcijos bylą, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pirmadienį atliko kratas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus kabinetuose Seime bei namuose.
Pasak Generalinės prokuratūros prokuroro Artūro Urbelio, atliekant ikiteisminį tyrimą kratos buvo atliktos siekiant patikrinti versiją, ar galimai korupciniai veiksmai galėjo būti susiję su politiniu palankumu.
Tiek K. Starkevičius, tiek S. Skvernelis bus apklausti kaip specialieji liudytojai.
Demokratų lyderis žurnalistams pirmadienį sakė esantis ramus, nes nieko nusikalstamo nepadarė. K. Starkevičius paskelbė sustabdantis narystę konservatorių partijoje, bet nieko daugiau nekomentavo.
ELTA primena, kad pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų.
Pirmadienį prokuroras A. Urbelis patvirtino, jog šiame tyrime įtariamųjų skaičius padidėjo iki 14 asmenų.
Paklaustas, ar vienas iš įtariamųjų yra anksčiau už cigarečių kontrabandą teistas Marjanas Taraškevičius, prokuroras teigė tokios informacijos negalintis nei patvirtinti, nei paneigti.
Kaip anksčiau skelbė teisėsauga, ikiteisminio tyrimo turimais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už šių krovinių gabentojams Valstybinės augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Tarp įtariamųjų – dabar jau pareigų nušalintas Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Jurijus Kornijenka, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Jiems pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo organizuotoje grupėje. Įtarimai dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu veikiant organizuotoje grupėje taip pat pareikšti ir 7 privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 milijonas eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
