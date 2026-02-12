Žiniasklaida: „aušrietis“ T. Domarkas apklaustas tyrime dėl neteisėtai užkastų pavojingųjų atliekų

Tyrimą 2025 metų rugsėjį pradėjo Klaipėdos apygardos prokuratūra, aiškindamasi galimą aplinkai padarytą žalą „aušriečio“ tėvui priklausančiame žemės sklype.
Aplinkosaugininkų duomenimis, gamtai galėjo būti padaryta beveik 4,6 mln. eurų siekianti žala.
Prokuratūra nurodė, kad įtarimai dėl milijoninio pažeidimo gamtai buvo pareikšti 14 bendrovės „Redus.LT“ esamų ir buvusių darbuotojų.
Tyrimas atskleidė, kad Klaipėdoje įsikūrusi įmonė registruota T. Domarko tėvo name Vieštovėnų kaime, kur netoli ir buvo padaryti pažeidimai.
Be to, kaip rodo LRT Tyrimų skyriaus gauti duomenys, pats parlamentaras su „Redus.LT“, prieš tapdamas Seimo nariu, taip pat turėjo darbinių ryšių su šia įmone.
Prieš dvejus metus jam, kaip įmonės darbų vykdytojui, buvo skirta piniginė bauda dėl netinkamai atliktų atliekų smulkinimo ir jų sumaišymo su pavojingomis atliekomis darbų. Dėl aplinkosauginių pažeidimų Seimo narys baustas ir 2023 metais.
Nemuno aušraTomas DomarkasApklausa
Rodyti daugiau žymių