„Čekiukų“ byloje figūravusi buvusi Šiaulių tarybos narė D. Martinkienė atleista nuo atsakomybės

Kaip teigiama prokuratūros pranešime, D. Martinkienė atleista nuo atsakomybės Specialiųjų tyrimų tarnybos atliktame tyrime dėl galimo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti.
Bylos duomenimis, D. Martinkienė, 2019–2023 m. eidama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narės pareigas, klastodama apyskaitas ir ataskaitas, jose įtvirtindama tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas išlaidas kurui ir transporto priemonės remontui, apgaule įgijo Šiaulių miesto savivaldybei priklausantį turtą – tarybos nario veiklos išlaidoms padengti skirtas 9 075 eurų vertės išmokas.
Atsižvelgus į tai, kad įtariamoji anksčiau neteista, pripažino savo kaltę, nuoširdžiai gailėjosi ir atlygino savivaldybei padarytą turtinę žalą, ikiteisminio tyrimo teisėja atleido D. Martinkienę nuo baudžiamosios atsakomybės.
Teismo nutartimi D. Martinkienei skirta baudžiamojo poveikio priemonė – teisės būti išrinktai ar paskirtai į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių pareigas atėmimas 3 metų laikotarpiui bei 1 tūkst. eurų įmoka į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Skaidrinamčekiaitarybos nariai
