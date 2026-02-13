Lrytas plečia vaizdo turinį: portale – daugiau laidų ir originali dokumentika

Laidose „Lietuva tiesiogiai“, „24/7“, „Valanda su Valatka“, „Nauja diena“, „Reporteris“ ir „Žinios“ – aktualiausios naujienos, analitika, pokalbiai ir tiesioginės transliacijos. Be to, Lrytas pradeda siūlyti ir iki šiol portale nebuvusį turinio žanrą – dokumentiką.
Žiūrovai galės išvysti dokumentinius pasakojimus apie krepšinį, scenos legendas, svarbius visuomenės ir kultūros įvykius. Kiekvieną mėnesį portale bus publikuojami keturi dokumentikos epizodai.
„Sujungę televizijos ir portalo komandų patirtį, galime pasiūlyti daugiau įvairių formatų – nuo informacinių laidų iki dokumentikos. Šis žanras Lietuvos naujienų portaluose vis dar užima palyginti nedidelę vietą, tačiau yra itin svarbus – jis fiksuoja tikrus įvykius, žmones ir laikotarpius, o greitų naujienų sraute padeda atskleisti gilesnį kontekstą“, – sako „Lietuvos ryto“ televizijos valdybos pirmininkas ir portalo Lrytas savininkas Rolandas Skaisgirys.
Pirmoji portale Lrytas pasirodžiusi dokumentika nukelia į dažnai už aikštės ribų nematomą vaikų krepšinio pasaulį ir atskleidžia, su kokiais iššūkiais kasdien susiduria jaunieji talentai, siekdami savo svajonių.
Kameros lydi talentingiausių šalies krepšinio mokyklų auklėtinius jų stovyklose ir treniruotėse – ten, kur prasideda pirmieji žingsniai profesionalaus krepšininko link.
Dokumentikoje savo patirtimis ir įžvalgomis dalijasi tokios Lietuvos krepšinio asmenybės kaip Jonas Valančiūnas, Rimas Kurtinaitis, Šarūnas Marčiulionis, Valdemaras Chomičius ir kiti prie krepšinio augimo prisidėję žmonės.
Tai pasakojimas ne tik apie talentą, bet ir apie kasdienį darbą, trenerių iššūkius, vaikų svajones, spaudimą, ašaras ir pergales. Nesuvaidintos emocijos, įkvepiančios istorijos ir galimybė pamatyti ateities žvaigždes dar tada, kai jų vardai tik pradeda skambėti sporto salėse.
Pirmąją dokumentikos seriją jau galite žiūrėti portale Lrytas. Žiūrėkite čia.
Laidos, kurias galima žiūrėti portale Lrytas ir per „Lietuvos ryto“ televiziją:
„Nauja diena“ – kasdienė informacinė laida apie svarbiausias dienos naujienas ir įvykius, pokalbiai su žmonėmis, esančiais įvykių centre, ekspertų įžvalgos. Transliuojama darbo dienomis 13 val.
„Reporteris“ – aktualijos, reportažai iš įvykio vietos, neeilinės istorijos, netikėti komentarai. Rodoma kiekvieną darbo dieną.
„Žinios“ – svarbiausių savaitgalio įvykių apžvalga, reportažai, tiesioginės transliacijos. Transliuojama šeštadieniais ir sekmadieniais.
„24/7“ – savaitės aktualijų apžvalga su žurnalistu Rimvydu Paleckiu. Rodoma sekmadieniais 16.30 val.
„Valanda su Valatka“ – pokalbių laida su apžvalgininku Rimvydu Valatka apie svarbiausius įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Transliuojama penktadieniais 16.30 val.
„Lietuva tiesiogiai“ – aktualių įvykių ir temų pokalbiai su žinomais svečiais. Rodoma pirmadieniais – ketvirtadieniais 16.30 val.
20-ąjį gimtadienį pasitinkantį portalą Lrytas kas mėnesį skaito daugiau nei 1,1 mln. interneto vartotojų, o puslapių peržiūrų skaičius siekia 80 mln.
Lrytas veikla apima kasdienį informacinio turinio kūrimą ir publikavimą, skaitmeninės prenumeratos plėtrą (šiuo metu portalas turi daugiau nei 11 tūkst. mokamo turinio skaitytojų) bei teminių konferencijų ir apdovanojimų rengimą.
Portalas įgyvendina didžiausius Lietuvoje švietimo, saugumo, verslo ir architektūros temų projektus ir apdovanojimus: švietimo forumą „Švietimo kodas“, saugumo konferenciją „Saugumo kodas“, smulkiajam ir vidutiniam verslui skirtą konferenciją „Verslo genas“ bei interjero architektūros konferenciją „Mano erdvė“.
100 proc. naujienų portalo Lrytas akcijų paketą valdo verslininko Rolando Skaisgirio kontroliuojama bendrovė „Admisa“.
