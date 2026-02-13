Po žinios apie STT apklaustą G. Palucką – reakcijos: pasipylė raginimai neskubėti

„Informacija apie specialaus liudytojo statusą yra nauja. Gavę papildomų duomenų, ją įvertinsime. Jei bus pareikšti įtarimai, bus sprendžiama dėl narystės stabdymo“, – Eltai teigė A. Grumadas.
I. Dobrovolskas: politikai vertinti turėtų po teisėsaugos išvadų
Premjerės Ingos Ruginienės patarėjas vertindamas pasirodžiusią informaciją apie G. Palucką sako neabejojantis institucijų kompetencijomis, tačiau politikus ragina nuo situacijos vertinimo susilaikyti iki galutinių teisėsaugos išvadų.
„Kaip ir kitais panašiais atvejais, neabejojame teisėsaugos darbu, institucijų kompetencija ir tuo, kad jos savo pareigas atliks taip, kaip reikia“, – Eltai teigė Ignas Dobrovolskas.
„Nuo tolesnių išankstinių vertinimų politikams reikėtų susilaikyti ir sulaukti teisėsaugos išvadų“, – nurodė jis.
R. Budbergytė: turbūt nieko netikėto
Tai, kad Specialioji tyrimų tarnyba (STT) apklausė Seimo narį, buvusį premjerą Gintautą Palucką kaip specialųjį liudytoją – nėra netikėta ir kol kas dar nieko nereiškia, teigia socialdemokratų partijos vicepirmininkė Rasa Budbergytė.
„Vertinimas paprastas – jis yra kviečiamas specialiuoju liudytoju ir eis proceso tvarka. (...) Šio klausimo su partijos kolegomis dar neaptarėme. Žiūriu į viską labai paprastai, kaip teisininkė ir politikė – čia turbūt nėra nieko labai netikėto, nes visi žinojome, kad yra atliekami kažkokie tyrimai ir jie turi vienaip ar kitaip eiti į priekį, jog galų gale jie pasibaigtų“, – Eltai sakė R. Budbergytė.
„G. Paluckas turi specialaus liudytojo statusą taip pat kaip ir Saulius Skvernelis, bet tai dabar dar nieko absoliučiai nereiškia, todėl konkrečiai vertinti dar nenoriu“, – teigė socialdemokratė.
R. Puchovičius: tikime, kad jis tą klausimą išsispręs
„Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius tikina ramiai reaguojantis į žinią apie tai, kad buvęs premjeras Gintautas Paluckas buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas ikiteisminiame tyrime dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo. Valdančiojoje koalicijoje dirbantis politikas tiki, kad iš pareigų pasitraukusiam ministrui pirmininkui pavyks išsklaidyti dėl jo veiksmų kilusias abejones.
„Gal pirmadienį bus aiškiau, bet galutinį sprendimą turi priimti pats Gintautas Paluckas kaip ir socialdemokratai. Mes tikime, turbūt iki šiol tikime, kad Gintautas Paluckas išsispręs tą klausimą ir galės toliau darbuotis“, – Eltai teigė R. Puchovičius.
„Kiekvienas turi šansą gintis, todėl įsivaizduoju, kad ir Gintautas Paluckas atsakys į visus klausimas teisėsaugai, o teisėsauga ir priims tą galutinį sprendimą“, – akcentavo jis.
Politikas pabrėžia kol kas nemanąs, kad G. Paluckas turėtų sustabdyti narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje ar atsisakyti Seimo nario mandato. Vis tik, R. Puchovičius pažymi, kad tai yra paties G. Palucko apsisprendimas.
„Aš manau, jau tokią baudą Paluckas gavo, kai turėjo palikti premjero postą dėl to klausimo. Įsivaizduoju, čia bet kokiu atveju neužbaigti darbai, kurie turi pasibaigti – tai kad čia būtų labai netikėta turbūt negalima pasakyti. Vertiname mes kol kas ramiai“, – sakė „aušriečių“ atstovas.
A. Norkienė: reikia sulaukti tolesnės eigos
Tuo metu Seimo vicepirmininkė, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narė Aušrinė Norkienė sako, jog kol kas daryti tam tikras išvadas – dar anksti. Pasak politikės, pirmiausia reikia sulaukti teisėsaugos verdikto.
„Vertiname kaip teisėsaugos procesinių dalykų eigą, yra suteiktas specialaus liudytojo statusas (...). Institucijos vykdo savo tyrimus, atlieka savo darbus ir tie procesai vyksta. Pažiūrėsime, kokia eiga bus toliau“, – Eltai penktadienį sakė A. Norkienė.
„Tai nėra vienintelis žmogus Seime, turintis tokį statusą. Be to, mes, kaip valstiečių, žaliųjų sąjunga, buvome labai kritiški Gintauto Palucko atžvilgiu, kai jis buvo skiriamas į premjerus (...), turėjome įvairių abejonių. Taip, įvyko viskas kaip įvyko, dabar žiūrėsime įvykius toliau. Reikia sulaukti teisėsaugos verdikto“, – dėstė ji.
Anot politikės, buvęs premjeras tapęs specialiuoju liudytoju STT tyrime neprivalo stabdyti savo narystės partijoje, tačiau viliasi, jog G. Paluckas pasielgtų principingai tuo atveju, jei jam būtų pareikšti įtarimai.
„Pas mus pagal statutą narystės stabdymas nėra privalomas, tačiau tai yra stipri rekomendacija, kiek aš suprantu. Jis yra buvęs partijos pirmininkas ir jam reikės pačiam apsispręsti – manau, kad G. Paluckas pasielgs principingai. (...) Kai jam bus pareikšti principingai, tada jis ir pasielgs principingai. Specialaus liudytojo statuso suteikimas nereiškia, jog jis privalo stabdyti narystę – manau, kad norime labai greitai užbėgti įvykiams už akių“, – apibendrino R. Budbergytė.
Kaip skelbta, STT apklausė G. Palucką kaip specialųjį liudytoją ikiteisminiame tyrime dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo.
Anot STT atstovės spaudai Renatos Keblienės, šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo.
„Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, Gintautas Paluckas buvo apklaustas, kaip asmuo, kuris gali duoti parodymus apie savo padarytą nusikalstamą veiką. Visuomenėje tai žinoma, kaip specialiojo liudytojo sąvoka“, – nurodė R. Keblienė.
Pasak STT atstovės, šiuo metu atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, renkami ir vertinami duomenys. Šiuo metu įtarimai niekam nėra pareikšti.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelę žalą patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 4 metų.
Tas, kas turėjo nuosavybės teise didesnės negu 900 MGL (45 tūkst. eurų) vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 4 metų.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vadovauta Vyriausybė.