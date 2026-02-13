Naujausiuose partijų reitinguose vieni kilo, kiti krito: pirmoje vietoje – konservatoriai

Sausio 19–29 dienomis atlikto tyrimo duomenys rodo, jog pirmoje politinių partijų reitingų lentelėje rikiuojasi konservatoriai – už juos sausį būtų balsavę 13,3 proc. gyventojų, gruodį taip teigė šiek tiek daugiau – 15,3 proc. respondentų.
Antroje vietoje – europarlamentaro Aurelijaus Verygos vedama Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS). Už šią partiją sausį būtų balsavę 7,6 proc. apklaustųjų, prieš mėnesį taip teigė 5,7 proc.
Į politinių partijų reitingų trejetuką patenka ir Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“. Už ją sausį savo rinkiminį balsą būtų atidavę 7,5 proc. respondentų. Gruodį tokią nuomonę išreiškė 5,7 proc. gyventojų.
Tuo metu Mindaugo Sinkevičiaus vedama Socialdemokratų partija (LSDP) partijų reitingų lentelėje – ketvirta. Šios politinės jėgos atstovus sausį palaikė 7,3 proc. apklaustųjų, gruodį taip atsakė 8,6 proc.
Penketuke ir opozicijoje dirbantis Liberalų sąjūdis. Praėjusį mėnesį simpatijas šiai politinei jėgai išreiškė 7,3 proc. tyrimo dalyvių – tiek pat, kiek ir socialdemokratams, gruodį tokių buvo 6,8 proc.
Toliau rikiuojasi Sauliaus Skvernelio vadovaujama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – sausį ją palaikė 7,1 proc. respondentų, mėnesį prieš – 5,9 proc.
Penkių procentų kartelės neperžengtų Laisvės partija. Sausį už ją savo balsą būtų atidavę 4,3 proc. respondentų, gruodį – 4,6 proc.
Lentelės apačioje – Darbo partija (sausį palaikė 2,2 proc., gruodį – 1 proc.), Nacionalinis susivienijimas (sausį 2,1 proc., gruodį – 2,3 proc.).
Šių metų pradžioje atlikto tyrimo duomenys rodo, jog 14 proc. apklaustųjų teigė, kad Seimo rinkimuose nebalsuotų, dar 20,9 proc. atsakė nežinantys, už ką atiduotų balsą. Tuo metu 6,4 proc. asmenų sausį būtų balsavę už partijas, kurių nėra sąraše.
„Delfi“ užsakymu visuomenės apklausą sausio 19–29 dienomis atliko bendrovė „Spinter tyrimai“.
Tyrime dalyvavo 1017 asmenų, kurių amžius nuo 18 iki 75 metų. Taikytas kombinuotas apklausos metodas: telefoninės apklausos būdu ir internetu.
Tyrimo paklaida – 3,1 proc.
