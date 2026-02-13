NSGK: Vyriausybė turės patikrinti galimą pareigūnų neveiksnumą formuojant valstybės rezervą

„Komitetas vienbalsiai nusprendė kreiptis, parašyti raštą Vyriausybei, kad ji išsiaiškintų galimai atskirų (už rezervo formavimą atsakingų – ELTA) pareigūnų neveikimą ir atlikti atitinkamą tarnybinį patikrinimą, jeigu to reikia, ir atitinkamai nubaustų, atleistų ir panašiai“, – žurnalistams po posėdžio penktadienį sakė komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius.
Anot parlamentaro, Vyriausybė pati turės nustatyti, kurie valstybės pareigūnai galimai neatliko su valstybės rezervu susijusių pareigų.
„Tai tie pareigūnai, kurie privalo užtikrinti valstybės rezervo kaupimą, (…) kreipėmės į Vyriausybę, kad ji detalizuotų, kas neatliko savų darbų“, – aiškino jis.
R. Sinkevičius taip pat teigė, kad komitetas toliau tęs šio klausimo parlamentinę kontrolę, tačiau konkrečiai neįvardijo, ar ateityje dėl rezervo formavimo aplinkybių galėtų būti kreipiamasi į teisėsaugą.
„Tarnybinis patikrinimas parodys, ar tai sąmoningas neveiklumas, ar kenkimas, ar tai tiesiog tingėjimas, ar išteklių nebuvimas ar netinkamas jų paskirstymas“, – tikino politikas.
Dėl netinkamo valstybės rezervo formavimo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anksčiau kritikavo konservatorių Vyriausybę, teigė, jog dėl to bus pradėtas tyrimas, Ingridos Šimonytės Vyriausybės darbą kritikavo ir dabartinė premjerė Inga Ruginienė.
Kaip skelbė ELTA, auditas nustatė, kad valstybės rezervas sudaromas neatsižvelgiant į didžiausią riziką keliančius pavojus, esama jo kaupimo ir tvarkymo sistema neužtikrina, kad atsargų pakaktų ir kad prireikus jos būtų operatyviai pristatomos į reikiamas vietas.
Valstybės rezervą sudaro 665 skirtingos atsargų pozicijos – medicinos, susisiekimo ir civilinės saugos priemonės, maisto produktai.
Visgi auditas parodė, kad Vyriausybė nėra patvirtinusi didžiosios dalies šių atsargų, jų kiekių ir terminų bei iki kada jos turi būti sukauptos, nors to reikalauja teisės aktai.
Laikotarpiu nuo 2022-ųjų iki 2025 m. pirmojo pusmečio valstybės rezervo atsargoms kaupti ir prižiūrėti iš viso skirta 12,6 mln. eurų.
Taip pat nustatyta, jog kilus grėsmei valstybės rezervo maisto atsargos būtų naudojamos tik nuo septintos dienos – pirmas 72 valandas maistu gyventojai turėtų pasirūpinti patys, o ketvirtą–šeštą dienomis jo tiekimą turėtų užtikrinti savivaldybės, nors auditas parodė, kad savivaldybės šiam tikslui atsargų nekaupia.
Auditas parodė, kad per pastaruosius 8 metus, nuo 2017 metais atlikto audito, nebuvo įgyvendintos VK jau pateiktos rekomendacijos dėl tinkamo valstybės pasirengimo.
