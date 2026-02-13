Seimo valdyba sutiko pratęsti LRT įstatymo pataisų projektui parengti skirtą terminą

Iš pradžių buvo numatyta, jog Seimo pirmininko Juozo Oleko vadovaujama darbo grupė LRT įstatymo pataisų projektą turėtų parengti iki vasario 14 d., tačiau, parlamento valdybos sprendimu, šis terminas buvo nukeltas iki vasario 24 d.
„Jeigu sutiktumėte 10 dienų pratęsti (terminą – ELTA), mes tikrai paruoštume geresnį projekto rezultatą“, – penktadienį vykusio Seimo valdybos posėdžio metu kalbėjo J. Olekas. Tokiam siūlymui buvo pritarta.
Kaip skelbta, šią savaitę darbo grupė posėdžiavo tris kartus. Posėdžių metu buvo nagrinėjamas parengtas suvestinis įstatymo pataisų projektas.
Pastarąjį kartą J. Oleko vadovaujama grupė buvo susirinkusi trečiadienį. Tuomet bendru sutarimu buvo nuspręsta, jog norint atleisti visuomeninio transliuotojo generalinį direktorių, reikėtų 2/3 Tarybos narių pritarimo.
Be to, darbo grupės siūlymu, LRT Taryba galėtų pati spręsti, ar šiuo klausimu balsuoti slaptu, ar atviru balsavimu.
ELTA primena, kad praėjusių metų gruodį valdantieji siekė skubos tvarka priimti įstatymo pataisas dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos. Opozicijai registravus šimtus komiškų pasiūlymų, pataisų svarstymas parlamente užsitęsė, o sutrikus Seimo Kultūros komiteto vadovo Kęstučio Vilkausko sveikatai, projekto priėmimas neįvyko.
Be to, gruodį vykusiame šalies vadovo, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikime sutarta pristabdyti visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka. Nuspręsta suburti parlamentines frakcijas bei žiniasklaidos organizacijas atstovaujančią darbo grupę, kuri turėtų patobulinti valdančiųjų siūlomą įstatymo variantą. Tą tikimasi padaryti iki vasario 14 d.
Pirminiame valdančiųjų projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT vadovą būtų balsuojama slaptai. Be to, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei pusė Tarybos narių, t. y. bent 7 iš 12.
Projektas sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės bei dalies tarptautinių organizacijų kritikos — prie Seimo vyko protestai, platinta peticija. Žiniasklaidos atstovai ragino valdančiuosius atmesti siūlomas pataisas.
SeimasLietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT)pataisos
