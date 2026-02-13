STT kaip specialųjį liudytoją apklausė G. Palucką

Tai Eltai penktadienį patvirtino STT atstovė spaudai Renata Keblienė.
Anot jos, šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo.
„Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, Gintautas Paluckas buvo apklaustas, kaip asmuo, kuris gali duoti parodymus apie savo padarytą nusikalstamą veiką. Visuomenėje tai žinoma, kaip specialiojo liudytojo sąvoka“, – nurodė R. Keblienė.
Pasak STT atstovės, šiuo metu atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, renkami ir vertinami duomenys. Šiuo metu įtarimai niekam nėra pareikšti.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelę žalą patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 4 metų.
Tas, kas turėjo nuosavybės teise didesnės negu 900 MGL (45 tūkst. eurų) vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 4 metų.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė.